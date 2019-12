Aktionsplan soll Weichen für die Zukunft stellen

Bühl

Seniorenrat vor der Gründung Bühl (mig) - Eine Plattform für Bühler Senioren im Internet, der Aufbau einer Nachbarschaftshilfe, mehr Fußgängerüberwege, mehr Busverbindungen- all das wünschen sich Bühler Senioren. Es sind Themen, die der neu zu gründende Seniorenrat mit auf den Weg bekommt (Foto: Gabriel).

Baden-Baden

Geheimnisse des Weinanbaus Baden-Baden (cn) - Seit rund zwei Wochen lernt die Chinesin Ting Zhang in Neuweier die Geheimnisse des hiesigen Weinanbaus kennen. Die 34-Jährige ist Masterstudentin im Erasmus-Mundus-Studienprogramm in den Fächern Weintourismus und Innovation (Foto: Nickweiler).

Rastatt

Ära Föry geht zu Ende Rastatt (sl) - "Manchmal heikel, immer spannend", sagt Bertold Föry, wenn er an fast 30 Jahre als Ortsvorsteher in Rauental denkt. Am Montag endet seine Amtszeit. Viel habe er für Rauental erreichen können, aber für seinen Nachfolger gibt es auch noch ein paar Aufgaben (Foto: sl).