Keine Auswahl bei der OB-Wahl

(gero) - Was sich spätestens nach seinem formidablen Kreistagswahlergebnis ankündigte, fand gestern Punkt 18 Uhr seine Bestätigung: Bei der Bühler Oberbürgermeisterwahl am 13. Oktober gibt es keine Auswahl. Damit steht mit Amtsinhaber Hubert Schnurr (64) lediglich ein Kandidat auf dem Stimmzettel.

Nahezu keine Wahl in den vergangenen Jahren geht an Reinhard Renner vorbei. Der Abteilungsleiter Zentrale Dienste ist seit 2009 Wahlleiter bei der Stadt. Sein Arbeitstag endete gestern um 18 Uhr mit dem Gang zum Rathausbriefkasten. Exakt um diese Zeit nämlich endete die Bewerbungsfrist. Aber erneut befand sich darin kein Umschlag eines Interessenten für den Bühler Chefsessel, lediglich drei Anträge auf Briefwahl. Heute um 18 Uhr tagt im alten Trausaal der Wahlausschuss unter Vorsitz von Bürgermeister Wolfgang Jokerst. Dabei wird unter anderem über die Zulassung der Bewerbungsunterlage entschieden und der Ablauf der öffentlichen "Kandidatenvorstellung" am 7. Oktober um 19 Uhr im Bürgerhaus Neuer Markt festgelegt.

Ungeachtet der sich abzeichnenden unspektakulären OB-Wahl will der Amtsinhaber und Kandidat Hubert Schnurr an seinem ursprünglichen Wah lkampfstil und seinen insgesamt 25 Terminen festhalten. Er wird sämtliche Stadtteile besuchen, die Wochenmärkte und hofft auf eine Wahlbeteiligung von 30 Prozent plus X.