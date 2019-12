Neue Impulse durch Frauenchor

Unterstützt wird die stellvertretende Vorsitzende von Almut Grißtede, der musikalischen Leiterin der Männerchorgemeinschaft, sowie vom gemischten Gesangsensemble "SchwarzLicht" der beiden Traditionsvereine aus Lichtenau und Schwarzach.

"Hier in der Umgebung gibt es keinen einzigen reinen Frauenchor", betont die Chorleiterin mit über 15 Jahren Erfahrung im Gesangsdirigat. Vor diesem Hintergrund erwartet Grißtede gesangsbegeisterte Frauen nicht nur aus Schwarzach und Lichtenau, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden.

In vielen Dörfern hätten gemischte Chöre wegen zu geringer Sängerzahl den Chorbetrieb einstellen müssen, jetzt böte sich den verbliebenen singfähigen und -willigen ehemaligen Chormitgliedern Gelegenheit, wieder aktiv zu werden, macht die umtriebige und derzeit acht Chöre betreuende Chorleiterin potenziellen Interessentinnen den Wiedereinstieg ins organisierte Singen schmackhaft.

Die Initiative von Ulrike Fischer hat noch einen weiteren Grund: Durch den anhaltenden Rückgang an Sängern im Männerchor sieht sie den Fortbestand des 1857 gegründeten MGV Schwarzach sehr stark gefährdet. Das Durchschnittsalter der verbliebenen Sangesfreunde bewege sich bei weit über 70 Jahren. Mehrfache Werbeaktionen seien ergebnislos verpufft, ein Sängernachwuchs sei nicht in Sicht.

Inzwischen sei auch die Zukunft der mit dem Männergesangverein Lichtenau gegründeten Chorgemeinschaft fraglich. Die Chorstärke ist binnen weniger Jahre von einst 40 auf knapp über 20 Sänger zusammengeschrumpft. "Die sich abzeichnende Situation ist besorgniserregend", so Fischer. Dies gelte auch für den Männergesangverein Lichtenau, der im kommenden Jahr sein 160-jähriges Bestehen feiert. Mit einem gemeinsamen Frauenchor, so ihre Vorstellung, könnten beide Traditionsvereine am Leben gehalten werden.

"Vorsichtig optimistisch", beurteilen die beiden Frauen die Aussichten auf einen Erfolg ihrer Initiative. Gestützt wird ihr Engagement von dem sich bereits im Vorfeld abzeichnenden Interesse einzelner singbegeisterter Frauen, die durch "Mundpropaganda" schon vor Beginn der eigentlichen Werbeaktion spontan ihre Bereitschaft zur Mitwirkung signalisiert haben. Als Konkurrenz beispielsweise zur Singgruppe Koinonia mit Sängerinnen und Sängern aus der Seelsorgeeinheit Rheinmünster/Lichtenau oder zum vereinseigenen Ensemble "SchwarzLicht" wollen Fischer und Grißtede den designierten Frauenchor nicht sehen. Allein bei der Literaturauswahl bestünden im Vergleich zu den beiden genannten gemischten Chören nur wenige Berührungspunkte, argumentieren sie. In den Notenmappen sollen überwiegend moderne Kompositionen in verschiedenen Sprachen zu finden sein und traditionelles Liedgut eine eher untergeordnete Rolle spielen.

Der erste Probenabend ist für Montag, 30. September, um 20.15 Uhr, im Schwarzacher Probelokal geplant. Die Übungsabende sollen im 14-tägigen Rhythmus stattfinden.

Infos: Almut Grißtede, (0 72 27) 9 92 92 86, E-Mail: almutgrisstede.1966@freenet.de; Ulrike Fischer, (0 78 44) 27 52, E-Mail: ulrike.fischer.rheinau@gmail.com.