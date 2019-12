Schwimmsport und Gesundheit fördern

Nach der Beratung und der Beschlussfassung über die Satzung verliefen die Wahlen zügig. Die Versammlung entschied sich für eine offene Abstimmung. Zum Vorsitzenden wurde Thomas Gerstner gewählt. Zweite Vorsitzende ist Petra Kohla. Das Amt des Kassierers übernahm Georg Icking-Konert. Schriftführerin ist Nina Schäffer. Als Beisitzer fungieren Erwin Kohla, Alfons Lesch, Jan Heckmann von Malotka und Christine Klein. Als Kassenprüfer wurden Klaus Steurer und Thomas Luding gewählt.

Bei der Begrüßung erinnerte Petra Kohla an die Versammlung vor zwei Wochen, an der rund 150 Personen teilgenommen hatten und bei der Bürgermeister Hans-Peter Braun zahlreiche Fragen zu beantworten hatte. Zwischenzeitlich habe man in einem kleinen Kreis intensiv die Gründungsversammlung vorbereitet. Kohla: "Ich habe das Gefühl, dass es jetzt schon ein gutes Miteinander und eine gute Kommunikation gibt. Es macht Spaß."

Man habe zur Gründungsversammlung auch die Gemeinderäte und den Bürgermeister eingeladen. Man wolle eine konstruktive Zusammenarbeit. Ziel sei es, den Gemeinderat und die Verwaltung zu unterstützen. Der Bürgermeister habe sich entschuldigen lassen, da er bereits bis in den Abend mit dem Technischen Ausschuss unterwegs gewesen sei. Die CDU-Fraktion war mit vier Ratsmitgliedern anwesend.

In die Liste der Gründungsmitglieder hatten sich mit 22 Personen fast alle der Anwesenden eingetragen. Rosemarie Kraus übernahm das Gründungsprotokoll. Die Teilnehmer wählten Thomas Gerstner zum Versammlungsleiter. Er hatte maßgeblich den im Vorfeld verteilten Satzungsentwurf erstellt. "Zwei spannende Wochen liegen hinter uns", so Gerstner. Man habe sich nochmals intensiv mit der Situation kleiner Freibäder in der Region und deren Fördervereinen befasst.

Jeden einzelnen Paragrafen des Satzungsentwurfs ging Gerstner mit der Versammlung durch. Unter den Anwesenden waren etliche erfahrene Vereinsführer, die darauf hinwiesen, welche Passagen inhaltlich geändert oder anders formuliert werden sollten. So ging es beispielsweise darum, ob und wie die Einzelvertretungsvollmacht der Vorstandsmitglieder eingeschränkt werden soll, mit welcher Mehrheit Satzungsänderungen möglich sein sollen und was mit dem Vereinsvermögen passieren soll, falls sich der Verein wieder auflöst.

Zweck des Vereins ist laut Satzung "die ideelle und finanzielle Förderung der Attraktivität des Schwimmbads Bühlertal. Der Verein hat die Aufgabe, das Bühlotbad ideell zu fördern sowie personell und materiell zu unterstützen mit dem Ziel, den öffentlichen Badebetrieb aufrecht zu erhalten. Der Verein dient damit der Förderung des Schwimmsports und der öffentlichen Gesundheitspflege."

Nach der Vorstandswahl änderte die Versammlung die zuvor beschlossene Satzung dahingehend, dass die Wahlen der Vorstandsämter nicht gleichzeitig erfolgen sollen, sondern jeweils um ein Jahr versetzt.

"Es ist nötig, dass man sich jetzt schnell über Mitgliedsbeiträge klar wird und eine effektive Verwaltungsorganisation aufbaut", meinte Rainer Fritz. Das seien Basics, um in die Mitgliederwerbung gehen zu können. Bei aller Euphorie dürfe man jetzt nicht den zweiten vor dem ersten Schritt tun. Man müsse den Leuten auch sagen können, was man mit dem Geld der Fördermitglieder konkret machen wolle.

Diese Dinge sollen nun in einer Vorstandssitzung weiter geklärt werden. Petra Kohla hatte auch darauf hingewiesen, dass sie sich mit dem Thema Gründung einer Genossenschaft befasst und mögliche Unterstützung habe. Man wolle aber jetzt mit einem Förderverein starten. Wenn ein solcher gut funktioniere, könne das auch eine Ausgangsbasis für eine Genossenschaft sein.