Keine Gleichstellungsbeauftragte

Bühl

Erster Bühler Inklusionstag Bühl (urs) - Wie fühlt es sich an, wenn man durch eine Behinderung beeinträchtigt ist? Antworten auf diese Frage möchte die Stadt Bühl an ihrem ersten Inklusionstag am Samstag, 21. September, geben. Der Tag steht unter dem Motto "Gemeinsam anders - voll im Leben" (Foto: urs).

Karlsruhe

KSC siegt im Derby 1:0 Karlsruhe (dpa) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC siegte in einem schwachen Derby der 2. Fußball-Bundesliga mit 1:0 gegen den SV Sandhausen. Manuel Stiefler traf in der 57. Minute zur Entscheidung für die Gastgeber. Zuletzt hatte der KSC drei Mal in Folge. verloren. (Foto: GES).

Rastatt

Ära Föry geht zu Ende Rastatt (sl) - "Manchmal heikel, immer spannend", sagt Bertold Föry, wenn er an fast 30 Jahre als Ortsvorsteher in Rauental denkt. Am Montag endet seine Amtszeit. Viel habe er für Rauental erreichen können, aber für seinen Nachfolger gibt es auch noch ein paar Aufgaben (Foto: sl).