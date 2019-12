Bühler Weltladen sucht

Straßburg



Nußberger und die Menschenrechte Straßburg - Seit 2011 arbeitet Angelika Nußberger am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg, seit 2017 ist sie dessen Vizepräsidentin. Ende 2019 geht ihre Amtszeit turnusgemäß zu Ende. Im BT-Gespräch blickt sie schon mal zurück.