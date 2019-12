Auch Babys und Senioren betroffen



Von Sarah Reith Bühl - Schicksalsschläge, Krankheiten, Sucht: Es gibt viele Ursachen, in die Obdachlosigkeit abzurutschen. In Bühl haben fast 100 Menschen keine Bleibe und sind auf eine Unterkunft von der Stadt angewiesen. Ein Teil von ihnen soll ab Oktober in der Daimlerstraße ein Zuhause bekommen: Das städtische Gebäude ist für 720 000 Euro saniert und erweitert worden.

Zahlreiche Stadträte haben das frisch renovierte Haus in dieser Woche in Augenschein genommen und sich über die Situation der Wohnungslosen in der Zwetschgenstadt informiert. Bereits 1981 ist der Bau im Industriegebiet entstanden und diente dann fast 40 Jahre lang als Obdachlosenunterkunft, wie Bürgermeister Wolfgang Jokerst berichtete. In den zurückliegenden Monaten wurde nicht nur der stark renovierungsbedürftige Bestand rundumerneuert, sondern es sind auch zusätzliche Räume entstanden: Das Gebäude wurde aufgestockt, zudem das Kellergeschoss um- und ausgebaut. Im Untergeschoss, früher ein normaler Keller, sind nun vier Wohneinheiten entstanden - mit einigen Besonderheiten. Dort können "Extremfälle" untergebracht werden, erläuterte der zuständige städtische Fachbereichsleiter Martin Bürkle. Gemeint sind Menschen, die große Probleme mit der Körperhygiene haben und aus verschiedenen Gründen nicht mit anderen zusammenleben können. Die vier Zimmer sind deshalb von außen zugänglich, Böden und auch Wände sind gefliest, was eine spätere Reinigung erleichtert. Ebenfalls in der Baugenehmigung vorgesehen sind zwei Wohncontainer auf dem Gelände, um - falls erforderlich - jemandem mit noch mehr Abstand zur Hausgemeinschaft ein Quartier zur Verfügung zu stellen. Einer der beiden Container soll schon jetzt aufgestellt werden, den anderen will man erst anschaffen, wenn der Bedarf sich ergibt. Im restlichen Haus sieht es freundlicher aus. Die kleinen Zimmer werden mit Stockbetten und Spinden ausgestattet, auch Einzelzimmer gibt es. Insgesamt können bis zu 46 Personen in dem Haus leben. Das reicht aber nicht, um den kompletten Bedarf zu decken: Stand gestern beherbergt die Stadt Bühl 99 obdachlose Personen. Davon sind 59 männlich, 40 weiblich. Knapp die Hälfte dieser Menschen ist nicht alleinstehend, sondern lebt mit Ehepartner oder Familie. Auch acht Kinder befinden sich in dem Personenkreis, die jüngsten erst ein und zwei Monate alt. Die ältesten Obdachlosen sind hingegen schon über 80 Jahre alt. Die Daimlerstraße soll künftig den schwierigeren Fälle zur Verfügung stehen, kündigte Bürkle an. Der Weg zur nächsten Einkaufsmöglichkeit sei zumutbar, es werde aber eine bessere Busanbindung geprüft. Ein Problem mit Schulwegen könne es nicht geben: "Kinder werden keine mehr hier untergebracht." Einen Sozialarbeiter zur Betreuung gibt es nicht, aber Edgar Jäger und Udo Klett von der Ortspolizeibehörde schauen regelmäßig nach dem Rechten. Dabei sehen sie zum Beispiel auch nach Kranken, berichtet Jäger - und bringen schon mal Hustenbonbons mit oder alarmieren die Sozialstation oder einen Arzt. Andere Wohnungslose verhalten sich völlig unauffällig und leben in verschiedenen Unterkünften im Stadtgebiet. Unter den Obdachlosen sei die Bandbreite enorm, betonten Jokerst und Bürkle. Die "Extremfälle" seien die Ausnahme, zu den meisten habe man ein gutes Verhältnis. Während manche nur wenige Tage blieben, seien andere schon Jahre oder Jahrzehnte städtisch untergebracht. Viele arbeiteten auch wieder und versuchten, der Stadt eine kleine Miete zu bezahlen, könnten aber nicht genug verdienen, um wieder eine reguläre Wohnung zu finanzieren. Vielen sehe man ihr Schicksal auch nicht an: "Ich wette mit Ihnen, dass Sie schon mit jemandem am Stammtisch oder auf dem Sportplatz waren, der zu unserer Klientel gehört", sagte Bürkle zu den Stadträten.

