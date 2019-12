Genuss für echte "Seehunde"



Auch dem elf Monate alten Labrador von Rebecca Rechkämmer aus Baden-Baden ist das Wasser nicht ganz geheuer. Immerhin, bis zur dritten Stufe traut sich der Vierbeiner ins Wasser. Dagegen ist der Altdeutsche Schäferhund Ben von Monika Jendrek, die ebenfalls auch extra aus Baden-Baden gekommen ist, ein echter "Seehund". "Er liebt das Wasser", erzählt sie und fügt hinzu: "Das Wetter ist heute toll und auch die große Rasenfläche, auf der die Hunde zusammen toben und spielen können, ist ein echter Pluspunkt."

Auch wenn manche Schwimmer es eher kritisch sehen, für Hundehalter ist das Hundeschwimmen ein tolles Ereignis. "Niemand muss sich Sorgen um die Hygiene machen", nimmt Bernhard Horn, ehemaliger Bademeister von Bühlertal, allen Zweiflern den Wind aus den Segeln. Seit dem vergangenen Jahr arbeitet der Pensionär "einen festen Stundensatz im Bühler Bad". "Am Ende der Freibadsaison wird die komplette Bädertechnik außer Betrieb genommen. Die Filteranlage ist außer Betrieb und die Schieber und Klappen sind geschlossen", erklärt er. "Das Freibad fällt sozusagen in einen Winterschlaf und gleicht einem Baggersee. Im Frühjahr wird das Wasser dann abgelassen und sämtliche Becken werden mit Hochdruckreinigern und Spezialgeräten gereinigt und auf Hochglanz gebracht."

Doch gestern war erst einmal Spaß und Spiel im Bühler Bad angesagt. Während einige Hunde mit Wonne im Wasser planschen, stehen andere Vierbeiner nur zögerlich am Beckenrand, toben dafür aber mit anderen Hunden ausgelassen über die Wiese. Auch die Hundebesitzer kommen auf ihre Kosten: Es wird geplaudert und Erfahrungen werden ausgetauscht. Auch einige Stände von Firmen und eine "Praxis für Hundephysiotherapie und Osteopathie" sind vor Ort. Präsentiert werden unter anderem Futtermittel und Hundespielzeug. Neu in diesem Jahr sind "saugfähige Hundebademäntel" und Tücher, welche die Feuchtigkeit absorbieren sollen. Doch bei den warmen Temperaturen wird es wohl auch ohne Bademantel gehen. "Das Wetter ist optimal, da bekommt kein Hund einen Schnupfen", sagt Bademeister Horn, der früher auch einen Vierbeiner zu Hause hatte. Gibt es denn auch ein Schwimmabzeichen für den Hund, vielleicht ein Seepferdchen? Da lacht Bernhard Horn herzlich: "Das wär' doch was - ein Seehundabzeichen. Aber erst wenn der Vierbeiner 25 Meter am Stück geschwommen ist."

Noch bis einschließlich morgen können Hunde von jeweils 10 bis 18 Uhr ohne Leine in den Becken planschen. Zugelassen sind alle Tiere mit einem gültigen Impfpass. Dieser wird am Eingang kontrolliert. Der Eintritt kostet zwei Euro. Der Eingang ist nicht wie im vergangenen Jahr beim Parkplatz in der Höhe des Volleyballplatzes, sondern auf der rechten Seite des Bades. Der Weg ist ausgeschildert.