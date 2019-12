GAL fordert qualifizierten Umweltbericht ein

(red) - Um Lidl und Edeka in der Karlsruher Straße eine Erweiterung zu ermöglichen, wird der Bebauungsplan "Einzelhandel Nord" erstellt. Der Gemeinderat hat den Entwurf gebilligt - trotz mancher Bedenken, da der Radweg eventuell verlegt werden muss (Foto: HH). » - Mehr

(hez) - Die Kurstadt soll einen weiteren großen Beherbergungsbetrieb bekommen. Im Bäderviertel wird am Standort des ehemaligen Gefängnisses der Bau eines "Hotels an den Thermen" geplant, das über 130 Betten bieten soll (Foto: AGP Generalplaner). » - Mehr

(red) - Das frisch renovierte Max-Liebling-Haus im Zentrum von Tel Aviv ist zum israelisch-deutschen Bauhaus-Zentrum geworden. Israels Hauptstadt am Meer, auch die "Weiße Stadt" genannt, wurde 1909 gegründet - und von Dessauer Bauhäuslern mitentworfen (Foto: dpa). » - Mehr

(stj) - Den Masterplan für den Kaltenbronn, der am Dienstag vorgestellt wurde, bezeichnet Klaus Mack, Vorsitzender des Naturparks Schwarzwald Mitte/ Nord, als "die ganz große Vision" für das Höhengebiet. Kernpunkt ist der Bau eines Naturpark-Hauses (Foto: stj). » - Mehr