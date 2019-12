GAL fordert qualifizierten Umweltbericht ein

Auslöser dieser Entwicklung war der ursprüngliche Bauantrag auf Errichtung eines Achtfamilien-Wohnhauses mit Flachdach, der in einer aktualisierten Planskizze auf sechs Wohneinheiten mit Satteldach abgespeckt wurde (wir berichteten). Inzwischen aber ist bekannt geworden, dass in unmittelbarer Nachbarschaft ein weiterer Hauseigentümer mit Verkaufsabsichten liebäugelt. Also nahm die Abteilung Stadtentwicklung kurzfristig eine Erweiterung des Plangebiets Richtung Norden vor, in die weitere Grundstücke fallen.

Karl Ehinger (FW) zeigte sich verwundert, weshalb nicht gleich eine solche Ausweitung vorgenommen worden war, zumal dieser weitere Bauantrag zu erwarten gewesen sei. Nicht anfreunden wollte er sich mit einem beschleunigten Verfahren, weil damit die Umweltbelange "auf der Strecke" blieben. Auf jeden Fall müssten Untersuchungen über klimatische Auswirkungen angestellt werden. Auch Thomas Wäldele (GAL) hielt angesichts der zusätzlichen 20 000 Quadratmeter Fläche als Folge der neuen Abgrenzung einen "qualifizierten Umweltbericht" für unabdingbar: "Wir sollten das anständig machen."

Timo Gretz (SPD) fragte, ob es für den Bebauungsplan "zeitliche Zwänge" gebe. Oberbürgermeister Hubert Schnurr antwortete dahingehend, dass eine solche Vorgehensweise das Instrument einer Veränderungssperre biete. Er sicherte zu, dass im Verfahren die Interessen des Klima- und Artenschutzes eine gebührende Berücksichtigung fänden. Geprüft werden müsse dessen ungeachtet, ob es ein beschleunigtes Verfahren gebe - oder nicht.

Der Ortschaftsrat lehnt "überdimensionierte Baukörper", die sämtliche zur Verfügung stehenden Flächen ausreizen, kategorisch ab, weil sie die ohnehin angespannte Parkraumsituation weiter verschärfen würden. Eine seit Jahren geforderte Sanierung der Straße scheint aufgrund der Haushaltssperre ohnehin in weite Ferne gerückt. Ungemach könnte im Frühjahr auch drohen, wenn im Gemeinderat das Untersuchungsergebnis bezüglich einer möglichen Einstufung der "Bühler Seite" als Historische Straße präsentiert wird. Die Anwohner hoffen, dass es sich bei dem Abschnitt zwischen der ehemaligen Stärkefabrik und der Gelben Mühle tatsächlich um eine Historische Straße handelt. Wenn nicht, würden nachträglich Anliegerkosten fällig.