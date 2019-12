Noch ein paar Dezibel mehr

- Die Veranstalter der Kulturreihe "Live im Gewölbekeller", Jürgen Brügel und Roland Jung, bieten eine große Bandbreite an Musikstilen und setzten bekanntlich sowohl auf neue Künstler wie auch auf Bekanntes und Bewährtes. Sascha Lien war bereits 2017 im Kellergewölbe und in diesem Jahr beim Open-Air zusammen mit der Gitarristin Yasi Hofer auf dem Brunnenplatz zu hören. Bekanntgeworden ist der Sänger hauptsächlich als Stimme von Freddy Mercury in der Hauptrolle des Galileo. Diesen stellte er fünf Jahre lang in dem Queen-Musical "We will rock you" dar. Am Freitagabend konnte man den Eindruck gewinnen, dass diese Vergangenheit für ihn Fluch und Segen zugleich ist.

Angekündigt war, dass der Künstler, der schon bei seinem ersten Auftritt mit der Musik von Queen auf großen Zuspruch gestoßen war, auch seine bereits 2014 erschienene CD "Ein neues Blau", ein rein deutschsprachiges Album mit eigenen Songs, präsentieren werde. Lien sitzt zunächst im Singer-Songwriter-Stil auf einem Barhocker und singt mit einer schönen, wandelbaren Rock-Tenorstimme mit hohem Wiedererkennungswert, wobei er sich auch auf Falsetteinlagen und balladeske Töne versteht.

Er beherrscht die ganze Palette des Singens sehr gut und wird nicht ohne Grund immer wieder als Ausnahmesänger bezeichnet. Aber man hat einfach den Eindruck, der Funke will nicht überspringen. Er singt vom "auf das Meer Hinausschauen", und irgendwie hat man auch das Gefühl, dass er sich so vorkommt - irgendwo einsam an einem leeren Strand sitzend. Erst als er mit "Where do we go from here", einem klassischen Soultitel auf Englisch beginnt, kommt etwas Stimmung im Publikum auf.

Dass dieser Eindruck nicht täuschte, wird durch Jürgen Brügel bestätigt, als er zu Beginn der zweiten Hälfte die Gäste in den ersten beiden Reihen des voll besetzten Gewölbekellers ermuntert, doch etwas mehr mitzugehen. Und tatsächlich, nach dem ersten Queen-Titel "One Vision" kommt Leben in den Gewölbekeller. Sascha erkundigt sich danach beim Publikum, ob die Lautstärke zu hoch sei. Als dies nicht bestätigt wird, gönnt er sich beim folgenden "Somebody to love" noch ein paar Dezibel mehr. Jetzt wird er optisch und akustisch zum Frontmann einer bekannten Rockband. Er nützt jeden Quadratzentimeter auf der nicht vorhandenen Bühne; schüttelt seine Mähne und imitiert Freddy Mercury mit dessen typischer Bearbeitung des teilzerlegten Mikrofonständers. Im Gitarrensolo "sehen" die Gäste Brian May an der Luftgitarre. Das ist der Sascha Lien, den man in Bühlertal kennt und wie man ihn offensichtlich erleben will.

Bei den folgenden bekannten Stücken "Under Pressure" oder "Another one bites the Dust" wird mitgeklatscht, es kommt Bewegung in die Reihen. Bei "Crazy little Thing" hat er gar die ersten Twist tanzenden Gäste im Publikum. Es folgen "We will rock you", "We are the Champions" und zum Schluss "The Show must go on" - Queen-Klassiker, die mit großer Begeisterung aufgenommen werden. Bei der zweiten Zugabe "Bohemian Rhapsody" hat man gar das Gefühl, gleich hebt der Gewölbekeller ab.

Nach dem Konzert kauft ein großer Teil des Publikums die gerade erschienene CD "Wasteland" mit englischen Titeln von Sascha Lien. Vielleicht eine gute Gelegenheit, sich noch einmal mit dem Musiker und Menschen zu beschäftigen, der mehr nur "Die Stimme von Freddy Mercury" darstellt.