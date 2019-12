Unvergessliche Erinnerungen an die Talgemeinde









"Ich bin von Herzen dankbar für das, was ich in Bühlertal erfahren und erleben durfte", so der scheidende Pfarrer. Als Beispiel nannte er die Statistik von 27 Taufen, acht Eheschließungen und 52 Bestattungen. Dahinter stünden zahlreiche Begegnungen und Gespräche, welche die gesamte Spannbreite des Lebens abdeckten. Die Talgemeinde werde auch deshalb in besonderer Erinnerung bleiben, weil in dieser Zeit sein Sohn Jakob geboren worden sei.

In seiner Predigt zum 28. Kapitel im ersten Buch Mose stellte er dar, wie Gott dem späteren Stammvater Jakob in einem nächtlichen Traum neuen Mut und Wegweisung zuspricht, nachdem dieser völlig erschöpft in der Wüste eingeschlafen war.

"Wir sind gemeinsam zwei Jahre eine Strecke gelaufen. Nun hat Tobias festgestellt, dass er weitergehen muss. Er ist einer, der sich aufmacht und Neues sucht", formulierte Pfarrerin Eger. Sie wünschte ihm Gottvertrauen, Gelassenheit und dass er stets neuen Mut empfange wie Stammvater Jakob. Der ganzen Familie sprach sie den persönlichen Segen zu.

In seiner Funktion als Bürgermeister-Stellvertreter übermittelte Stefan Ursprung den Dank und die guten Wünsche der politischen Gemeinde. Mit einigen Gedanken zu Abschied und Heimat überreichte er ein Bild mit der Bühlertalbahn.

Pastoralreferent Sebastian Döbele sprach für die Seelsorgeeinheit Bühlertal: "Schade, dass Du gehst. Ich danke für die Offenheit und unkomplizierte Zusammenarbeit." Für die Seelsorgeeinheit Ottersweier dankte Diakon Manfred Sester für viele schöne ökumenische Gottesdienste und Veranstaltungen: "Ich verabschiede mich auch von einem Freund."

Für die evangelische Johannesgemeinde Bühl überbrachte Pfarrer Götz Häuser Grußworte. Er meinte: "Als Kollegen und Nachbarn haben wir viele Gespräche geführt und manches zusammen bewegt." Den Dank der evangelischen Kirchengemeinde Bühlertal formulierte Kirchengemeinderat Bertram Eppinger. Als Erinnerung an die Bühlertäler Zeit schenkte er Habicht einen Muskateller-Rebstock für das Pfarrhaus in Oftersheim. In Liedform trug Eppinger außerdem gekonnt die gereimten Zeilen von Lieselotte Sator vor, die mit den Worten "Kam ein Habicht geflogen..." begannen.

Bei einem Empfang im Pfarrsaal nutzen anschließend viele die Gelegenheit, sich persönlich von Pfarrer Habicht und seiner Familie zu verabschieden. Ab Oktober wird Pfarrerin Bettina Roller die evangelische Kirchengemeinde Bühlertal bei den Gottesdiensten unterstützen. Die Arbeit mit den neuen Konfirmanden hat sie bereits aufgenommen.