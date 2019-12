Musikalisches Kleinod

Die Gitarristen Eberhard Jäckle und Urban Huber-Wölfle, seit 36 Jahren auf der Bühne, sind eine Klasse für sich. Die Songs, die sie in Alemannisch präsentieren, zünden, reißen mit, nehmen gefangen, gehen unter die Haut.

An diesem Samstagabend ist noch Oliver Fabro mit von der Partie, ein weiterer Virtuose auf den Saiteninstrumenten und Produzent der CDs von "Goschehobel". Was dieses Trio abliefert, ist eine grandiose Abfolge nicht alltäglicher Nummern, herausragend in Rhythmik und Textgestaltung und in unnachahmlicher Manier präsentiert. Denn diese Jungs singen nicht, sie spielen nicht, nein, sie leben, sie atmen, sie (weil es so schön klingt) "performen" ihre Musik. Und das alles auf Alemannisch? Richtig!

Aber sie hätten auch Chinesisch singen können, der Funke wäre auf jeden Fall übergesprungen. Haben sie ein bestimmtes Rezept? Nun, wenn es da eines geben sollte, dann lautet es, dass sie meinen, was sie singen und spielen. Si e sind, wie man so schön sagt, "authentisch". Ihre Texte atmen Lebenserfahrung, sind streckenweise fast philosophisch und stimmen nachdenklich. Sie sind verpackt in einem einnehmenden, mitreißenden Sound, kreiert aus vielerlei Stilrichtungen, der auch noch dem letzten Phlegmatiker rhythmische Reaktionen abnötigt.

"Trotzdem" heißt ihr erster Titel, den Eberhard Jäckle in vornehmer Zurückhaltung als Moderator vorstellt, und der empfiehlt, sich trotz der "schlimmen Dinge, die in der Welt passieren", zu einer frohen Haltung durchzuringen. "Wie sollen wir uns sonst gegen den Wahnsinn stemmen, wenn keiner mehr lacht und singt?", heißt es da in einer Textzeile. Wenn das keine Botschaft ist. Dass es auch temperamentvoll zur Sache geht, bezeugt "Viva la musica", in dem Oliver Fabro ein grandioses Solo hinlegt. Überhaupt belebt er damit sowohl auf der Gitarre als auch der Mandoline unzählige Songs von "Goschehobel", während Urban Huber-Wölfle sich als unnachahmlicher Entertainer geriert, der das Publikum mit virtuosen Mundharmonika-, Xylophon- und Gesangseinlagen zu packen versteht.

Balladen wie "Uff de andre Sit", "Der Wind" oder das fetzige "Regen, Wind und Feuer" demonstrieren, dass ihre Musik von innen kommt und sie sich selbst mit fortreißen lassen und letztendlich eins werden mit Melodie, Text und Gestaltung. "Laszlo und Maria" ist da so ein Song, bei dem es dann irgendwann auch im Publikum kein Halten mehr gibt und es wippt, schnippt, klatscht und sich fühlt, wie im siebten Himmel.

Am Ende wird's dann nochmal richtig fetzig, wenn sie mit dem "Lied vom Baggersee" den ganzen Saal rocken, dass die Wände krachen. Bliebe nur noch eines richtigzustellen: Kleinkunst in der Zunftstubb? Nein, dieses Mal war es große Kunst.