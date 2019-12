Die Baukosten explodieren gleich zweimal

An der vor 17 Jahren neu gebauten Rad- und Fußgängerbrücke über den Scheidgraben in Stollhofen besteht dringender Sanierungsbedarf. Der schadhafte Holzbohlenbelag muss ausgetauscht werden und soll durch Bohlen aus glasfaserverstärktem Kunststoff ersetzt werden. Weiterhin müssen korrodierte Stahlprofile und das Brückengeländer behandelt werden. Geschätzt wurden die Sanierungskosten auf rund 90 000 Euro. Nach der Ausschreibung lag das Angebot der günstigsten Bieterin jedoch bei 115 597 Euro, wobei speziell die Korrosionsschutz- und Lagerarbeiten teurer geworden seien, wie Franz Doll, Abteilungsleiter Brückenbau der RS Ingenieure, informierte. Im Haushalt der Gemeinde Rheinmünster stehen für die Maßnahme lediglich 80 000 Euro bereit, was die Gemeinde dazu berechtigt, die Ausschreibung aufzuheben. Diesem Vorgehen stimmte der Gemeinderat einvernehmlich zu.

Einig war man sich jedoch, auf alle Fälle die Belagsarbeiten ausführen zu lassen, um somit die Verkehrssicherheit der kleinen Brücke zu verbessern. Die Kosten hierfür liegen bei rund 23 600 Euro zuzüglich Verkehrssicherungsmaßnahmen, Baustelleneinrichtung und Stundensätze. Korrosionsschutzmaßnahmen sollen nur in konzentrierten Bereichen durchgeführt werden. Doll, der dieses Vorgehen als "wirtschaftliches Optimieren" bezeichnete, betonte, man könnte von einer Dauerhaftigkeit der jetzigen Stahlträger von zwölf bis 18 Jahre ausgehen. Dann jedoch müsste man über eine komplette Erneuerung der Brücke sprechen. Mit der günstigsten Bieterin soll jetzt nochmals nachverhandelt werden, gegebenenfalls wird nochmals neu ausgeschrieben, so der Tenor im Rat.

Noch kräftiger wurde das Bauchweh der Ratsmitglieder bei der Vergabe der Arbeiten zum Neubau einer Regenwasserbehandlungsanlage im Gewerbegebiet "Grünfeld" im Ortsteil Stollhofen. Die Maßnahme muss die aktuellen Anforderungen der Landesanstalt für Umweltschutz für die Einleitung von Regenwasser erfüllen. Entlang der Grünfeldstraße soll ein neuer Regenwasserkanal verlegt, ein Absetzbecken zur Vorreinigung sowie ein flacher Bodenfilter gebaut werden. Im vergangenen Jahr wurden die Kosten auf rund 270 000 Euro geschätzt, das günstigste Angebot weist einen Betrag von 437 727 Euro aus.

"Die Kröte ist schwer zu schlucken", bemerkte Peter Meier (BfR) und verwies auf die in Folge zu erhöhenden Abwassergebühren. "Es handelt sich hier lediglich um Regenwasser", ärgerte sich Benjamin Koch (CDU) über diese vom Gesetzgeber zu erfüllende Aufgabe, deren Konsequenz massiv steigende Abwassergebühren seien. Er forderte die Behörden auf, die Verhältnismäßigkeit nochmals zu überprüfen. Bei seiner Gegenstimme und sechs Enthaltungen wurde der Auftrag an die günstigste Bieterin vergeben.