Hervorragendes Miteinander



Bühl (efi) - An markanten Markenzeichen mangelt es Moos nicht. Die "Storchenwohnung" auf dem ehemaligen Schulhaus, die im Barockstil erbaute Pfarrkirche St. Dionys, die weit sichtbaren Tabakschöpfe und die liebevoll gepflegte Lourdes-Grotte gehören dazu. Herausragend funktioniert auch das Miteinander im 880 Einwohner zählenden westlichsten Bühler Stadtteil, sagt die Ortsbeauftragte Rosi Oser.







Als Einheimische kennt sie Moos aus dem Effeff. Geprägt ist das Leben in ihrem Heimatort - als letzter Stadtteil am 1. Januar 1973 in die Große Kreisstadt eingemeindet - von einer stattlichen Zahl an Vereinen und Einrichtungen. Dazu zählen Trachtenkapelle, Gymnastikgruppe, Radfahrverein Sturmvogel, Modellsportverein, Angelsportler, katholische Frauengemeinschaft, gemischter Chor, Feuerwehr und seit 2018 die Mooser Dorfgemeinschaft. Als Einheimische kennt sie Moos aus dem Effeff. Geprägt ist das Leben in ihrem Heimatort - als letzter Stadtteil am 1. Januar 1973 in die Große Kreisstadt eingemeindet - von einer stattlichen Zahl an Vereinen und Einrichtungen. Dazu zählen Trachtenkapelle, Gymnastikgruppe, Radfahrverein Sturmvogel, Modellsportverein, Angelsportler, katholische Frauengemeinschaft, gemischter Chor, Feuerwehr und seit 2018 die Mooser Dorfgemeinschaft. Im Juli 2013 ist Rosi Oser in die Fußstapfen von Willi Ehinger getreten, der nach 30 Jahren die Schlüssel fürs Rathaus weitergereicht hatte. Hauptberuflich ist sie in der Verwaltung einer Baden-Badener Klinik beschäftigt. In ihrem "Nebenjob" versteht sie sich als Bindeglied des Stadtteils zur Stadtverwaltung. Angetreten sei sie, "um die Belange der Mooser weiterzutragen", sagt sie. Um den Posten als Ortsbeauftragte hatte sie sich beworben. " Ich wollte, dass die Verwaltungsstelle bestehen bleibt." Einmal in der Woche, immer montags von 17.30 bis 19.30 Uhr, hält sich Rosi Oser in der Verwaltungsstelle in der Mooser Straße für Sprechstunden bereit, auch ansonsten zeigt sie ein offenes Ohr für die Anliegen ihrer Mitbürger. Regelmäßig tauscht sie sich mit ihren Kollegen in den Nachbardörfern Oberbruch und Balzhofen aus. "Das Verhältnis der Ortsbeauftragten ist gut und freundschaftlich." Gemeinschaft und Geselligkeit werden gerne gepflegt, das schlägt sich in zahlreichen Festivitäten nieder. Im Sommer organisieren die Vereine gemeinsam einen Flammkuchenhock für die Senioren. Rege Aktivitäten entwickelt der Musikverein. Zu den Höhepunkten des Jahres zählen das Osterkonzert der Trachtenkapelle und das Musikfest am zweiten Juli-Wochenende. Mit zwei Festtagen und Blasmusikkapellen aus der Region ist es ein beliebter Anziehungspunkt. Hinzu kommen zahlreiche Veranstaltungen, die der Förderverein der Trachtenkapelle Jahr für Jahr veranstaltet. Der Mooser Dorfhock oder der Fastnachtsdienstag sind traditionsreiche Veranstaltungen, die das Gemeindeleben bestimmen. Dass die Mooser ebenso feierfreudig wie musikalisch sind, untermauert ein weiterer Umstand. Die Bühler Musikschule habe so viele Anmeldungen aus dem "Storchendorf", dass Klarinette und Trompete im multifunktional genutzten Rathaus (Verwaltungsstelle) unterrichtet werden, erzählt Oser. Hoffnung ruht auf



Baugebiet Hofmatten



Weitere feste Termine im Jahreskalender sind der "kleine, aber feine" Umzug am Fastnachtsdienstag und das große Herbstfest der Feuerwehr. Seit mehreren Jahren wird es durch das Mühlbachrennen bereichert, eine Gaudi-Regatta mit originellen, selbst gebauten Flößen und Booten, die voriges Jahr der starken Trockenheit und dem zu niedrigen Wasserstand zum Opfer gefallen ist. Nicht zuletzt die Seniorenweihnachtsfeier und die von der Dorfgemeinschaft organisierten Spielenachmittage und Vorträge wertet Rosi Oser als Zeichen einer intakten Dorfgemeinschaft. Gewürdigt wird das Engagement der Ehrenamtlichen alljährlich bei einem Neujahrsempfang, eine Mooser Besonderheit, merkt die Ortsbeauftragte an. Bei dieser Gelegenheit wird all den Frauen und Männern gedankt, die sich um die Pflege der Lourdes-Grotte und der Blumenbeete an Flur- und Wegkreuzen sowie an den Ortsbegrüßungstafeln verdient machen. Zu den Geehrten gehört auch Josef Günther, der als "Storchenvater" weit über Moos hinaus bekannt ist. Die Grundversorgung im Dorf ist noch weitgehend gesichert. Es gibt eine Bäckerei, die vormittags öffnet und in der man sich mit den Dingen des täglichen Lebens eindecken kann, außerdem einen Hofladen. Auf der Wunschliste steht allerdings ein Gasthaus, von denen einst mehrere existierten. Die Hoffnung ruht nun auf der Wiedereröffnung einer seit Jahren verwaisten Gaststätte. Andere, lange Zeit gehegte Erwartungen werden sich wohl demnächst erfüllen. "Jahrzehntelang wartet das Dorf schon auf neue Bauplätze", stellt die Ortsbeauftragte fest, die immer wieder Anfragen von jungen Bauwilligen registriert, die sie nicht positiv beantworten kann. Im Neubaugebiet Hofmatten sollen jetzt 22 Einfamilien- und acht Doppelhäuser entstehen. Ein erster Schritt ist getan: Am Montag eilte die Bühler Rathausspitze zum symbolischen ersten Spatenstich. Nicht glücklich sei man allerdings über die geplanten Zufahrtswege in die Hofmatten, sagt Oser - nach Meinung der Ortsansässigen fallen sie viel zu eng aus. Mit Blick auf die städtische Agenda für die kommenden Jahre zeigen sich die Mooser erfreut über die Planung einer Fußgängerampel in der Mooser Straße. Sie soll die Sicherheit für Fußgänger, insbesondere die der Kindergarten-Kinder, verbessern. Auch der Wunsch nach mehr Stauraum in der Karl-Reinfried-Halle für Sport- und Turngeräte, Musikinstrumente und sonstiges Vereinsinventar wurde bereits kommuniziert. Gerne würde man es in Moos sehen, wenn baldmöglichst auch der Kindergarten-Neubau in Angriff genommen wird.

