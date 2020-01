Würdigung für fast 400 Athleten geplant

Woytal arbeitet bereits 23 Jahre im Sportausschuss mit, seit 2001 ist er dessen Vorsitzender. Von den Anwesenden wurde er einstimmig wiedergewählt. Ebenfalls wurden Bernd Bross und Hiltrud Oser als stellvertretende Vorsitzende des Sportausschusses in ihren Ämtern bestätigt.

Woytal informierte mit Blick auf die Sportlerehrung Ende November über eine Sonderehrung, die für eine Einzelperson vorgesehen ist - der Name der Person wird allerdings erst beim Ehrungsabend bekannt gegeben.

Vor den Wahlen berichtete Woytal über die großen Sportveranstaltungen in der Stadt. Er zählte rund ein Dutzend hochkarätige Turniere auf, an denen viele internationale Sportler teilgenommen hätten. So gelang es den in der Kernstadt und in den Stadtteilen beheimateten Sportvereinen im Laufe des Jahres erfolgreich, Großveranstaltungen auszurichten - darunter das internationale Fahrturnier des Reit- und Fahrvereins St. Leonhard, das Schwimmturnier und das Hochsprungmeeting des Turnvereins.

Die Verwaltungsspitze sei stets interessierter und sachkundiger Begleiter der Großveranstaltungen gewesen, lobte Woytal. "Die finanzielle Unterstützung für die Vereine durch die Stadt ist eine wichtige Säule geworden. Im Vergleich zu den Nachbarstädten ist Bühl großzügig", sagte er weiter.

Auch ist laut dem Vorsitzenden die Zahl der Personen, die in Bühler Vereinen Sport treiben, um 109 Personen gestiegen, davon 100 Jugendliche. Den Vorständen der Vereine bestätigte Woytal eine umsichtige und vorausschauende Führung. "Die Vereine tragen ein hohes Maß an gesellschaftlicher Verantwortung. Die Jugendlichen lernen Fairness und soziale Kompetenzen", betonte er.

Der Sportausschuss tagte erstmals im Windeck-Gymnasium. Hierfür gab es einen Grund, denn seit dem aktuellen Schuljahr hat das einzig allgemeinbildende Gymnasium in Bühl neben dem naturwissenschaftlichen und einem sprachlichen Profil auch ein Sportprofil. Als Gastgeberin fungierte Schulleiterin Andrea Körner. In ihren Grußworten wies sie darauf hin, dass in der Vergangenheit etliche Schüler bei "Jugend trainiert für Olympia" Bühl als Sportstadt in der Hauptstadt vertreten hätten.

Der zuständige Fachlehrer Timo Ullrich berichtete, dass die erste Klasse im neuen Sportprofil sich auf 30 Schüler beschränkt. Ab der zehnten Klasse gibt es keine Geschlechtertrennung im Sportunterricht, dafür betreuen eine männliche und eine weibliche Lehrkraft die Schüler. Weiter warb bei einer umfangreichen Präsentation Sportmediziner Marc Bienzle für seine Dienstleistungen in der Bühler Klinik.