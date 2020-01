Noch mehr Teilhabe als Ziel

Unser habe "exzellente Arbeit geleistet" und die Ära geprägt, betonte der Vorsitzende der Lebenshilfe Baden-Baden/Bühl/Achern, Frank Breuninger, gestern bei einem Pressegespräch. Mehr als 35 Jahre lang sei Unser, von Haus aus Sozialpädagoge, bei der Organisation tätig gewesen. Ab 2004 war er Geschäftsführer der Lebenshilfe Bühl und ab 2010 der fusionierten Lebenshilfe inklusive der Werkstätten und der Integra gGmbH.

Diese Verschmelzung der Lebenshilfen Baden-Baden und Bühl nannte Unser auch als einen Meilenstein seiner Karriere. Er blicke "mit Dankbarkeit" auf die vergangenen Jahrzehnte zurück. Die Institution habe sich "toll entwickelt". Daran hätten viele Menschen Anteil gehabt, betonte er. Differenziertheit sei stets das Ziel gewesen: Man wolle jedem Menschen mit Behinderung das Passende bieten. Er verwies auf die zunehmende Angebotsvielfalt: "Wir haben die breiteste Einrichtungspalette in Baden-Württemberg." Zum Beispiel gebe es im Land nur noch eine andere Lebenshilfe, die Träger einer Schule sei, ergänzte Breuninger. Angebote und Einrichtungen seien fast in jedem Jahr erweitert worden.

Die breite Aufstellung der hiesigen Lebenshilfe mit ihren stolzen 21 Standorten ist für Tolksdorf, der zuletzt eine große Behinderteneinrichtung in München leitete, Neuland. Überrascht habe ihn auch, wie sehr die Organisation "kommunal angekommen" sei, sagte er gestern: In der dreimonatigen Übergabezeit habe er festgestellt, wie wohlwollend etwa die Vertreter von Städten und Gemeinden der Lebenshilfe gegenüberstünden und mit welcher Selbstverständlichkeit etwa die CAP-Märkte angenommen würden. Aber auch in der Zukunft gebe es Herausforderungen, meinte Tolksdorf. Er nannte das Bundesteilhabegesetz, das es umzusetzen gelte. Es müsse noch mehr Teilhabe geschaffen werden, in Schulen, Werkstätten und beim Wohnen. Im Bereich der Berufsausbildung für Menschen mit Behinderung gebe es mittlerweile mehr Wettbewerber, die Lebenshilfe müsse sich weiter darum bemühen, attraktiv zu sein.

Harald Unser wird mit einem Festakt am 14. November im Bürgerhaus Neuer Markt offiziell verabschiedet. Den Ruhestand will er nutzen, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen, und sich verstärkt seinen Ehrenämtern in seiner Heimatgemeinde Muggensturm widmen.