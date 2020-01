Bei Rot über die Kreuzung

Karlsruhe



KSC: Heimsieg soll Festwoche krönen Karlsruhe (lsw) - Mit einem Heimsieg gegen den Tabellenvierten 1. FC Heidenheim will der Karlsruher SC am Samstag (13 Uhr/Sky) seine Festwoche krönen. Vier Tage nach der bunten Feier zum 125-jährigen Vereinsjubiläum will es Trainer Alois Schwartz offensiv angehen lassen (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Mit einem Heimsieg gegen den Tabellenvierten 1. FC Heidenheim will der Karlsruher SC am Samstag (13 Uhr/Sky) seine Festwoche krönen. Vier Tage nach der bunten Feier zum 125-jährigen Vereinsjubiläum will es Trainer Alois Schwartz offensiv angehen lassen (Foto: dpa). » - Mehr