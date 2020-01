Schüler zu Lebensrettern ausgebildet

Rastatt / Bühl

Rastatt: Großer Klimaprotest Rastatt/Bühl (marv/jo/dpa) - Die Klimabewegung Fridays for Future hat am Freitag weltweit zu Protestaktionen aufgerufen. In Rastatt beteiligten sich rund 1.000 Schüler, aber auch Erwachsene an einer Demonstration und einem Aktionstag. Auch in Bühl gab es eine Schulaktion (Foto: marv).

Sinzheim

Streuobsttag in der Fremersberghalle Sinzheim (red) - Der neunte Streuobsttag im Landkreis Rastatt findet am Sonntag, 15. September, in der Fremersberghalle in Sinzheim statt. Neben der Herbstausstellung des Obst- und Gartenbauvereins Sinzheim erwartet die Besucher auch ein breites Informationsangebot (Foto: Kopf).