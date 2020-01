Kreisräte auf dem "Öko-Trip"

Seine Ware bezieht Cbet von deutschen, französischen, italienischen und spanischen Erzeugern. "Wir haben insgesamt 130 Lieferanten", darunter ein Dutzend Bio-Betriebe aus der Region von Appenweier bis Sinzheim. "Wir könnten noch mehr Lieferanten gebrauchen", unterstrich Hesselbarth auf Nachfrage. Laut einer Statistik des Landwirtschaftsamts Rastatt produzieren im Landkreis nur 19 von 554 Betrieben nach Ökokriterien. Ihr Anteil an landwirtschaftlich genutzter Fläche liegt bei 5,2 Prozent gegenüber 10,4 Prozent in Baden-Württemberg.

Abnehmer der Cbet-Ware sind der Fachgroßhandel, der Bioläden beliefert, aber auch die Edeka-Gruppe. Mit dem genossenschaftlich organisierten Konzern sei Cbet durch eine "faire Partnerschaft" verbunden. Im Bio-Sektor gebe es keine vergleichbaren Preiskämpfe wie bei konventionellen Lebensmitteln, gleichwohl stehe man im Wettbewerb und müsse sich arrangieren.

Cbet erzielt 22 Millionen Euro Jahresumsatz. Hesselbarth hatte Cbet bereits im Jahr 2003 zusammen mit Christophe Kornmann, ebenfalls Geschäftsführer, gegründet. Nach anfänglicher Handelstätigkeit in den Räumen der Obsterzeugergenossenschaft Mittelbaden (OGM) in Oberkirch erfolgte ein Jahr später der Umzug in die Draisstraße nach Bühl - in die Halle der einstigen Obstabsatzgenossenschaft Bühl (OAG), die nach einer Fusion in der OGM aufgegangen war. Die klimatisierte Halle ist angemietet, parallel findet in der Immobilie die herkömmliche Obsterfassung der OGM statt - bei kontinuierlich sinkender Zahl der Erzeuger.

Als Landrat Toni Huber und die Ausschussmitglieder eintreffen, ist bereits Feierabend - die Halle weitgehend leer, kein Mitarbeiter mehr tätig. Rund 80 Prozent der Bio-Ware, die in Bühl zwischen 8 und 10 Uhr ankomme, gehe ab 14 Uhr wieder raus, schildert Hesselbarth den Tagesumschlag. Die Arbeit - konfektionieren, packen (seit acht Jahren mit eigener Packstation) - sei körperlich sehr anstrengend. Vor allem im Kühllager bei sieben Grad Kälte.

Die am Besuchstag gestapelten handelsfertigen Plastikkörbe, vornehmlich mit Paprika, Auberginen und Zwiebeln befüllt, warten auf ihren Abtransport am Folgetag. "Derzeit ist nicht allzu viel los", sagt der Geschäftsführer. In der Erntesaison könne es aber auch 19 oder 20 Uhr werden, bis der letzte der aktuell 30 Beschäftigten das Licht ausmacht. Ein kleiner Teil der Belegschaft ist nicht in Bühl tätig, sondern in Spanien und Italien in den Produktionsgebieten präsent. Ein weiterer Mitarbeiter leistet in Hamburg Außendienst.

Rückverfolgung vom Feld bis zur Ladentheke



Die firmeneigene Qualitätssicherung gehe über die Standards hinaus, erklärt Hesselbarth. Beispiel: Cbet betreibt ein Rückverfolgungssystem vom Feld des Produzenten bis zur Ladentheke. Einen eigenen Fuhrpark hat man nicht. Cbet beauftragt Speditionen und nutzt Transportplattformen in den Erzeugerländern. "Für den Nahbereich ist ein Kleinunternehmer tätig", erzählt der Chef.

Ein Erzeugerbetrieb, der über Cbet einen Großteil seiner Produkte vermarktet, ist die Bio-Gärtnerei Schmälzle im Sinzheimer Ortsteil Müllhofen. Diese war erste Anlaufstation der Ausschuss-Bereisung im südlichen Landkreis. Gerhard Schmälzle, Inhaber des Familienbetriebs, gab Auskunft über die Produktion von 20 Obst- und Gemüsekulturen - vor allem Erdbeere, Paprika, Auberginen, Gurken, Tomaten, Salate - auf 34 Hektar Freiland und sechs Hektar Gelände in Folientunneln. Die Auslieferung von "Bio-Kisten" per Rad an Haushalte ist legendär. Inzwischen ist ein Lieferauto mit Bio-Gas-Antrieb im Einsatz.

Der "Öko-Trip" des Ausschusses endet im Lichtenauer Stadtteil Ulm. Andrea Stief, Leiterin des Landwirtschaftsamts, ist es wichtig, zu zeigen, dass es zwischen konventioneller Anbauweise und Bio einen weiteren Weg gibt. Der Hofladen Querfeldein, 1989 von Regina und Roland Fraß gegründet, betreibt Obst- und Gemüseanbau in "Integrierter landwirtschaftlicher Produktion". So kommen in der Schädlingsbekämpfung beispielsweise Nützlinge zum Einsatz. Schwerpunkte sind der Anbau von Spargel und Erdbeeren auf jeweils vier Hektar. Rund 25 Personen finden in dem breit aufgestellten Familienbetrieb inklusive Hofcafé Arbeit, den gleichnamigen Zweigbetrieb in Ottersweier nicht mitgerechnet.