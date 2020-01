20-jähriges Opfer stammte aus Bühl

(sre) - Nach dem wohl gewaltsamen Tod einer 20-jährigen Frau am Dienstag in Bühlertal dauern die Ermittlungen weiter an. Wie berichtet, hat die Polizei noch am mutmaßlichen Tatort im Obertal einen 24-Jährigen festgenommen. Wegen des Verdachts des Totschlages befindet er sich in Untersuchungshaft. Der junge Mann, der in einer persönlichen Beziehung zu dem Opfer stand, schweigt zu den Tatvorwürfen weiter, hieß es gestern vonseiten der Polizei. Dennoch haben die Beamten viel zu tun: Bei einem Kapitalverbrechen werden umfangreiche Ermittlungen im Umfeld des mutmaßlichen Täters durchgeführt, erläuterte ein Polizeisprecher. Es werden also viele Bezugspersonen verhört.

Auch eine Obduktion war angeordnet worden, zu möglichen Ergebnissen oder weiteren Details wollten Polizei und Staatsanwaltschaft gestern aber keinerlei Stellung nehmen. In Bühlertal kursierende Behauptungen wurden ebenfalls nicht kommentiert. Es handle sich um ein laufendes Verfahren, in dem man auch die Familie des Tatverdächtigen nicht brandmarken wolle, erläuterte der Polizeisprecher. Die Gerüchteküche brodelte dessen ungeachtet. Bereits den Einsatz am Dienstag hatte laut Polizei eine große Ansammlung von Nachbarn beobachtet. Die Nachricht von dem Ereignis verbreitete sich danach schnell.

Mutmaßungen zufolge wollte die junge Frau nach der Trennung von dem Mann noch einige persönliche Sachen abholen, als die Situation vermutlich eskalierte. Sie soll möglicherweise erdrosselt worden sein. Ereignet hat sich die Tat nach BT-Informationen in einem Haus im Zinken Büchelbach, in dem der Verdächtige lebt.

Aus dem Haus wurde am Dienstag um 13.22 Uhr ein Notruf abgesetzt, die junge Frau konnte aber nicht wiederbelebt werden. Die 20-Jährige stammte nach BT-Informationen aus Bühl. Die Realschulabsolventin arbeitete in einem Bühler Großbetrieb. Sie war in einem hiesigen Fastnachtsverein und bei der Freiwilligen Feuerwehr in einem Stadtteil aktiv. Bei den Floriansjüngern engagierte sie sich als Jugendbetreuerin. In den sozialen Netzwerken waren gestern bereits Trauerbekundungen zu finden. "Es ist ein Kummer für alle, dass du nicht mehr bist! Du warst die Sonne, die schien und lächelte", schrieb eine Nutzerin.