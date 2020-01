Festliche Illumination Rheinmünster (red) - In Schwarzach gibt es einen Grund zum Feiern: 50 Jahre Münsterkonzerte. In Zusammenarbeit des Landkreises Rastatt und der Gemeinde Rheinmünster als Veranstalter der renommierten Konzertreihe mit dem SWR und dem Katholischen Bezirkskantorat finden anlässlich des Jubiläums drei Veranstaltungen statt. Dabei steht nicht nur das Kulturgut Musik im Mittelpunkt, sondern auch der Konzertort selbst.



Über die Geschichte des romanischen Schwarzacher Münsters, die Restaurierung und die Entstehung der Münsterkonzerte referiert am Freitag, 18. Oktober, um 19 Uhr Kreisarchivar Martin Walter. Der Vortrag findet in Kooperation mit der Badischen Heimat im Landratsamt Rastatt statt. (red) - In Schwarzach gibt es einen Grund zum Feiern: 50 Jahre Münsterkonzerte. In Zusammenarbeit des Landkreises Rastatt und der Gemeinde Rheinmünster als Veranstalter der renommierten Konzertreihe mit dem SWR und dem Katholischen Bezirkskantorat finden anlässlich des Jubiläums drei Veranstaltungen statt. Dabei steht nicht nur das Kulturgut Musik im Mittelpunkt, sondern auch der Konzertort selbst.Über die Geschichte des romanischen Schwarzacher Münsters, die Restaurierung und die Entstehung der Münsterkonzerte referiert am Freitag, 18. Oktober, um 19 Uhr Kreisarchivar Martin Walter. Der Vortrag findet in Kooperation mit der Badischen Heimat im Landratsamt Rastatt statt. Tags darauf, am Samstag um 19 Uhr, schlüpft der ehemalige Ortsvorsteher Manfred Huber in die Rolle des "Abts von Schwarzach" und führt durch ein festlich illuminiertes Münster. Die Führung wird untermalt mit Jazz-Interpretationen von Peter Lehel aus Elchesheim-Illingen, der als Saxofonist auch international einen hervorragenden Ruf genießt. Für das Konzert am Sonntag, 20. Oktober, um 19 Uhr haben sich der Kammerchor des Bezirkskantorats Rastatt "Capella Crucis" und die Philharmonie Baden-Baden zusammengeschlossen. Beide Ensembles konzertieren seit vielen Jahren immer wieder im Schwarzacher Münster und werden zum Jubiläum die "Messa di Gloria" von Giacomo Puccini und das "Te Deum" von Antonín Dvorák aufführen. Karten für das Konzert sind erhältlich: im Bürgeramt Bühl, (0 72 21) 2 41 35, im Rathaus Schwarzach, (0 72 27) 95 55-0 und im Musikhaus Essbach Rastatt, (0 72 22) 3 29 20. Reservierungen sind bei der Volkshochschule des Landkreises Rastatt möglich unter (0 72 22) 3 81-35 00 oder per E-Mail: vhs@landkreis-rastatt.de. Außerdem gibt es Karten an der Abendkasse. Der Vortrag von Martin Walter sowie die Kirchenführung sind kostenfrei. Gebeten wird jedoch um eine telefonische Anmeldung bei der VHS.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rheinmünster

Barocke Klänge in Schwarzach Rheinmünster (red) - Glanzvolle Musik aus der Zeit des Barock, virtuose Orgelwerke und Orgelimprovisationen erklingen am Sonntag, 11. August, im Schwarzacher Münster. Das Trompetenensemble Stuttgart ist wieder zu Gast mit den Solisten Uwe Arlt und Johannes Mayr (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Glanzvolle Musik aus der Zeit des Barock, virtuose Orgelwerke und Orgelimprovisationen erklingen am Sonntag, 11. August, im Schwarzacher Münster. Das Trompetenensemble Stuttgart ist wieder zu Gast mit den Solisten Uwe Arlt und Johannes Mayr (Foto: pr). » - Mehr Rheinmünster

Barocke Klänge in Schwarzach Rheinmünster (red) - Glanzvolle Musik aus der Zeit des Barock, virtuose Orgelwerke und Orgelimprovisationen erklingen am Sonntag, 11. August, im Schwarzacher Münster. Das Trompetenensemble Stuttgart ist wieder zu Gast mit den Solisten Uwe Arlt und Johannes Mayr (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Glanzvolle Musik aus der Zeit des Barock, virtuose Orgelwerke und Orgelimprovisationen erklingen am Sonntag, 11. August, im Schwarzacher Münster. Das Trompetenensemble Stuttgart ist wieder zu Gast mit den Solisten Uwe Arlt und Johannes Mayr (Foto: pr). » - Mehr