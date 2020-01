Standort ein Erfolgsmodell

Die Polizeihubschrauberstaffel Baden-Württemberg ist eine Organisationseinheit des in Göppingen angesiedelten Polizeipräsidiums Einsatz. Am Hauptsitz der Staffel, am Flughafen Stuttgart, sind fünf Maschinen stationiert sowie ein Polizeihubschrauber an der Außenstelle im Baden-Airpark. In der Außenstelle, die im August 1999 offiziell in Dienst gestellt wurde, arbeiten zwölf Beamten in drei Dienstgruppen, darunter acht Piloten, ein Flugtechniker und drei Systemoperatoren, wie Landespolizeipräsident Ralph Papcke, Leiter des Polizeipräsidiums Einsatz, informierte.

In seiner Festrede erinnerte Papcke an die Anfänge der Polizeihubschrauberstaffel Baden-Württemberg, die 2015 ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert hat. Schon früh in den 90er-Jahren habe man die Notwendigkeit eines zweiten Standorts erwogen und dabei auch Bruchsal sowie Walldorf im Auge gehabt. Entschieden habe man sich letztendlich für den Baden-Airpark, wodurch Anflugzeiten sowohl in den süd- als auch nordbadischen Raum hätten deutlich verringert werden können. Die logistischen Bedingungen und das Umfeld mit der Firma Motorflug hätten diesen Standort zu einem Erfolgsmodell gemacht, so der Landespolizeipräsident. Die Sicherheitslage im Land durch eine effektivere und schnellere Verfügbarkeit der Hubschrauberstaffel sei damit verbessert worden, so Papcke.

Der Landespolizeipräsident verwies auf das große Einsatzspektrum der Polizeihubschrauberstaffel, die 2018 als das erfolgreichste Jahr seit Gründung im Jahr 1965 bilanzierte. Bei Sucheinsätzen nach vermissten Personen wurden 75 Menschen lebend gefunden, 46 Erfolge konnten gemeldet werden bei Fahndungseinsätzen, 15 Mal gelang es, illegal angebaute Cannabisplantagen aus der Luft zu entdecken. Geflogen wurden im vergangenen Jahr 2 380 Einsätze, davon 777 Nachteinsätze. Zu verdanken seien diese Erfolgszahlen dem engagierten Personal, aber nicht zuletzt auch dem "fliegenden Laptop", dem modernsten und leistungsfähigsten Polizeihubschrauber H 145, der zudem über eine hochauflösende Wärmebild- und Videoanlage verfügt.

Polizeidirektor Michael Bantle, Leiter der Hubschrauberstaffel, konnte zum Festakt auch Vertreter der Polizeihubschrauberstaffeln aus den benachbarten Bundesländern und Frankreich begrüßen. "Die grenzüberschreitende Unterstützung in der Luft und aus der Luft voranzutreiben, ist eine wichtige Aufgabe, die wir gemeinsam angehen und die unkompliziert praktiziert wird", so Bantle. Glückwünsche überbrachten Bürgermeister Helmut Pautler sowie Baden-Airpark-Geschäftsführer Manfred Jung. Rolf Schlindwein, stellvertretender Vorsitzender des Personalrats des Polizeipräsidiums Einsatz bezeichnete die Außenstelle Söllingen als Erfolgsmodell. "Die Hubschrauberstaffel ist mit ihrer technischen Ausstattung in der Neuzeit angekommen", so Schlindwein, der auch für die Piloten eine Anpassung der Flugzulage forderte.