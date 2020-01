Nicht absaufen lassen Von Gerold Hammes



Bühlertal/Bühl - Die Zukunft des Bühlotbads schlägt in der Talgemeinde, aber auch in der Region sprichwörtlich hohe Wellen. Eine Sanierung ist unumgänglich, aber nach aktuellen Kostenschätzungen mit 6,8 Millionen Euro auch sündhaft teuer. Die Emotionen in der Bevölkerung kochen entsprechend hoch. Auf der einen Seite die Befürworter der Sanierung, die im Sommer Unterschriften gesammelt, eine Kundgebung vor dem Bad abgehalten und sich nun in einem Förderverein organisiert haben, auf der anderen die Mahner vor einer Schuldenfalle, die den Haushalt auf Jahre belasten würde. Die Folge wäre fatal: Andere wichtige infrastrukturelle Maßnahmen müssten über Jahre auf die lange Bank geschoben werden; und das wegen einer Einrichtung, die lediglich von Mitte Mai bis Anfang September mit 90 bis 100 Öffnungstagen in Betrieb ist.



Die Lage ist inzwischen derart komplex und verzwickt, dass die Verwaltung und der Gemeinderat kommenden Montag in Klausur gehen. Was die Sache verschärft, ist die unzureichende Förderung dieser Schulsport- und Freizeiteinrichtung. Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung ging schon mal auf Tauchstation, weil das Förderprogramm hoffnungslos unterfinanziert und bereits 14-fach überzeichnet ist.



Eine Zuschuss-Zusage gibt es lediglich vom landesweiten Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) über 400 000 Euro. Aber auch dieser Zuschuss wäre allenfalls der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Die Hoffnung der Verwaltung ruht nun auf dem Ministerium für Justiz, Europa, Tourismus, dessen Minister Guido Wolf am 4. September im Bühlertäler Rathaus ein Gespräch mit der Verwaltung und Gemeinderäten führte. Junge Familien mit Kindern hatten ihn mit Plakaten und pfiffigen Sprüchen begrüßt: "Der Wolf ist in den Schwarzwald gekommen, aber unser Bad ist weg." Oder: "Lässt uns die Landesregierung absaufen?" Wolf zeigte Sympathie für das Bürgeranliegen und meinte trocken: "Wenn jemand nicht Rad fahren kann, ist er vielleicht nicht so mobil, wenn einer aber nicht schwimmen kann, kann das tödlich sein."



Nun also hoffen die Bühlertäler auf eine warme Gelddusche aus Stuttgart. Allerdings liegen im Tourismusfördertopf nur sieben Millionen Euro - pro Jahr. Einzelmaßnahmen können mit maximal 1,5 Millionen Euro bezuschusst werden. Allerdings: Fließt Geld aus der Tourismuskasse, versiegt das ELR-Fördergeld. Eine Entscheidung dürfte erst im Frühjahr 2020 fallen. Das könnte bedeuten, dass auch die Grundsatzentscheidung im Gemeinderat so lange aufgeschoben wird. Auch wird man wohl die Steuerschätzung im November und die Entscheidung über den Antrag auf Ausgleichstockgelder abwarten wollen. "Davon hängt alles ab", verlautet aus dem Rathaus. Hintergrund Das Bühlotbad wurde in der Ära von Bürgermeister Benno Huber auf einem ehemaligen Sägewerksgelände an der Nahtstelle zwischen Untertal und Obertal an der L83 gebaut und 1963 in Betrieb genommen. Die letzte größere Investition gab es Ende der 90er Jahre, als im Haushalt 1,2 Millionen Euro für die Erneuerung der Technik, einen Mutter-Kind-Bereich, für Barrierefreiheit und einen Kiosk eingestellt wurden. Das Bad mit einem prächtigen Blick auf den Engelsberg war weit über die Talgemeinde hinaus ein Anziehungspunkt: Viele Altschweierer, Eisentäler, Neusatzer, aber auch Kernstädter, Herrenwieser, Hundsbächer und Touristen in der Feriensaison lernten dort schwimmen oder suchten einfach nur Erholung und Erfrischung. Auf der überdachten Terrasse des Kassen- und Umkleidetrakts gab es dazu eine Gastronomie. Die Attraktion für Jugendliche waren vor allem ein Drei- und Fünfmeterturm. Auch Rettungsschwimmerabzeichen wurden vom legendären Bademeister Lothar Horn, der 18 Jahre das Bad leitete, abgenommen. Danach übernahm am 1. Juni 1980 sein Sohn Bernhard. Er war ein Multitalent mit gleich mehreren Berufen: Physiker, Mechaniker, Chemiker, Maler, Kassierer, Schlichter, Ordnungshüter, Verkäufer, Sanitäter und vieles mehr. Im vergangenen September wechselte er in den (Un)Ruhestand. Heute stellt er sein Know-how aushilfsweise dem Bühler Schwarzwaldbad zur Verfügung. Apropos

