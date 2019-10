Mit blauem Auge davongekommen

Im Gegenteil, es herrschte so etwas wie Galgenhumor, als Forstbetriebsleiter Martin Damm die erstaunlich große Zahl an Wandersleuten begrüßte und meinte: "Ich freue mich über das Wetter." Da musste selbst der Staatsminister a. D. Gerhard Goll gallig schmunzeln. Und der Bühler Ehrenbürger Oswald Grißtede versuchte sich mit einem Blick in die Glaskugel und prophezeite eine Wetterbesserung innerhalb von 30 Minuten, was sich allerdings größtenteils als "Meteorolüge" erwies.

Überhaupt zogen sich die Negativmeldungen wie ein roter Faden durch die vierstündige Exkursion. Damm bezeichnete 2019 als ein "schwieriges Jahr", geprägt von 7 000 Festmetern Schadholz. Dazu trug der Borkenkäfer bei, zu allem Überfluss aber auch massiver Schnee- und Eisbruch Anfang Januar in Lagen oberhalb von 700 Höhenmetern. Mit eigener Manpower, aber auch mit privaten Forstbetrieben konnte das Bruchholz relativ zeitig entnommen und der Sägeindustrie überstellt werden. Die ausgeklügelte Logistik führte dazu, meinte Damm, "dass wir mit einem blauen Auge davongekommen sind".

Zentrales Thema war gleichwohl der Klimawandel. Und dieser habe, so der für den Auewald zuständige R evierleiter Maximilian Gerhard, "Drive bekommen". Aus diesem Grund hat die Bühler Forstabteilung mit dem Karlsruher In-stitut für Technologie (KIT) ein Forschungsprojekt auf den Weg gebracht, um auch den Auewald für die Erderwärmung fit zu machen. Dazu stellten die Forstleute eine Versuchsfläche im Waldhägenich vor, die sukzessive mit einstau-, aber auch wärmeresistenten Baumarten umstrukturiert wird. Erschwerend kommt hinzu, dass die Esche in wenigen Jahren komplett aus den Beständen verschwunden sein wird.

Die Hoffnungen ruhen nun auf Eichen, Platanen, Pappeln, Ahorn und dem Tulpenbaum, die auch ökologisch interessant seien und für Biodiversität stünden, wie Gerhard meinte.

Der Nachteil: Dieser "Baumkindergarten", wie ihn Ausbildungsleiter Norbert Peter bezeichnete, ist höchst pflegeintensiv. Er muss nicht nur vor Wildverbiss, sondern auch vor Kletterpflanzen, Ginster, Knöterich oder Brombeerhecken geschützt werden. "Ein Knochenjob", wie Peter angesichts von nahezu 40 Grad im Sommer und Schnakenschwärmen klagte. Und das alles in kompletter Schutzkleidung einschließlich Kopfschutz. Ein Arbeitsaufwand von 100 Stunden und mehr pro Hektar seien da "keine Seltenheit", merkte Peter an. Aber es gibt auch Profiteure der Erderwärmung. Dazu zählt der Graureiher, der nicht nur in Flachwasserzonen, sondern auch in Totholzbeständen oder auf umgewandelten Wiesen- und Weideflächen "ideale Biotope" findet. Weil die Winter relativ schneearm und mild ausfallen, sind aus den ehemaligen Zug- nun Standortvögel geworden. Und die Bestände nehmen zum Leidwesen der Angelsportvereine kontinuierlich zu.