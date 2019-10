Darsteller singen und tanzen sich in die Herzen

Rund 45 Darsteller sangen, tanzten und spielten sich am Freitagabend im Bürgerhaus Neuer Markt mitten in die Herzen der zahlreich erschienenen Zuschauer und ernteten frenetischen Applaus.

Grau in Grau gekleidet, füllt eine gebückte Menschenmasse die Bühne. Wärter schwingen über ihren Köpfen Stöcke und Peitschen. Die Menschen sind Fabrikarbeiter aus Montreuil. Am Ende des Tages singen sie - erschöpft, müde, ausgebeutet.

Projektleiter Stefan Lorenz gibt den Takt an. Zusammen mit Katharina Groß am Bass und Daniel Fleischmann am Schlagzeug sitzen sie im "Orchestergraben" und begleiten kongenial das Geschehen. Fantine (Jennifer Lorenz), die hier mit wunderschönen Gesangseinlagen brilliert, ist unter ihnen. Eine junge Frau mit einem unehelichen Kind, was sie zum Gespött aller macht.

Jean Valjean (treffend dargestellt von Manfred Frank) saß fast zwanzig Jahre im Gefängnis. Sein Vergehen: Er hatte ein Brot gestohlen. Als Sträfling 24601 ist er den Machenschaften des wahnhaft gesetzesorientierten Javert (sehr überzeugend: der Vorsitzende des Sängerbunds, Gerold Bahls) ausgeliefert. Der Bischof (Ralf Volz) überzeugt Valjean, dass es sich lohnt, sein Leben neu zu gestalten, denn obwohl Valjean ihn bestohlen hat, hilft er ihm.

Geschickt sind die Geschichten von Recht und Unrecht, von Menschlichkeit und Gesetzestreue, vom hilflosen Kampf des Einzelnen und der Macht einer Meute ineinander verwoben. Der Straftäter nimmt sich später dem unehelichen Kind an, der Gesetzeshüter bleibt blind in seiner Amtsausführung, die Wirtsleute lassen das kleine Mädchen arbeiten und amüsieren sich saufend und grölend mit ihren Gästen, die der eigene Kummer und das Leid herzlos gemacht zu haben scheinen.

Hervorzuheben ist die musikalische Leistung des Gesamtchores. Auch die Solisten überzeugen, unter ihnen die zwölfjährige Lorena Gartner. Sie spielt die kleine Cosette. Ärmlich gekleidet, barfüßig, schikaniert von der resoluten Wirtin (Jutta Fiedler) singt sie "In meinem Schloss haben Kinder keine Tränen" - berührend und schön. Die ganze Crew bringt sich ungemein ein und macht etwa das Wirtshaus zu einem bunten Haufen trinkfreudiger Gesellen.

Großartige Tanzeinlagen, wild und ungestüm, lassen die Farbe rot das Bühnenbild beherrschen, in Form von Hüftbändern, Federboas, Röcken und Westen. Man spürt, wie der Aufruhr entsteht, und die Studentenunruhen nehmen ihren Lauf. Studentenführer Marius (großartig: Thomas Altmeyer) ist kaum zu bremsen in seiner Euphorie.

Zwar begegnet er in der mittlerweile erwachsen gewordenen Cosette (Karin Grandy: tolle Stimme) seiner großen Liebe. Doch da ist der Ruf nach Veränderung. Plötzlich sind Gewehre im Spiel, Barrikaden und die ersten Gefallenen.

Dazwischen lässt das Lied des dreizehnjährigen Lucas Zink (Straßenjunge Gavroche) alle verstummen: "Trete keinen Hund, auch wenn's ein Welpe ist. Wir kämpfen, bis uns jeder aus den Händen frisst! Und der Welpe frisst Euch auf, wenn er erwachsen ist!" Erst im Jenseits wird allen klar, was im Leben wirklich zählt.

Eine außerordentliche Leistung eines Gesamtchores, der sich hier ausschließlich eigener Mitglieder bediente und hörbar viele Talente vorzuweisen hat. Beeindruckend war auch das Gesamtkonzept von gelungenen Kostümen, sehr gut umgesetzten Handlungen mit wahrer Aussagekraft und wunderbar arrangierten Liedern mit Tiefgang.