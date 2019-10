"Jetzt mit der Seelsorgeeinheit verheiratet"

Aus allen fünf Kirchengemeinden - St. Peter und Paul in Schwarzach, St. Erhard in Stollhofen, St. Mauritius in Söllingen, St. Johannes und Paul in Greffern und Heilig Kreuz in Lichtenau-Ulm - waren die Gläubigen gekommen. Mit dabei waren alle Ministranten der Seelsorgeeinheit, und auch der aus Stollhofen stammende Pfarrer Dieter Müller hatte es sich nicht nehmen lassen, in seine alte Heimat zu reisen. Musikalisch gestaltet wurde die Feier der Investitur von Michael Anarp und dem Chor Koinonia. Grußworte überbrachte Pfarrgemeinderatsvorsitzende Carmen Tiedemann.

"Wir sind Kirche - lebendige Steine", so lautete das Motto, unter dem die Gläubigen feierten. "Auf die lebendigen Bausteine kommt es an - in unserer Seelsorgeeinheit, in den fünf Kirchengemeinden unserer Seelsorgeeinheit", verdeutlichte Pfarrer Manfred Woschek, den Erzbischof Stephan Burger mit Urkunde vom 15. Mai 2018 und mit Wirkung zum 15. Oktober 2018 zum Pfarrer ernannte hatte. Mit der Überreichung der Urkunde wurde die Ernennung offiziell bestätigt. "Jetzt bin ich mit der Seelsorgeeinheit verheiratet; bis jetzt war es nur eine Verlobung", freute sich der Pfarrer, der im Mai 1987 in Mannheim zum Priester geweiht wurde und den die Katholiken in Rheinmünster und Lichtenau nun schon fast ein Jahr lang kennenlernen durften.

"Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, lasst uns von einer lebendigen Kirche und einer guten Zukunft in unserer Seelsorgeeinheit träumen", so Manfred Woschek, der alle Gottesdienstbesucher dazu einlud, ihre Namen auf kleine Kartonstreifen zu schreiben, die die Ministranten wie Bausteine zu einer Kirche an die Pinnwand hefteten.

Im Anschluss an den Gottesdienst feierten die Gemeindemitglieder auf dem Kirchplatz in Greffern ein kleines Seelsorgeeinheitsfest mit Snacks, Kinderschminken und gemeinsamen Gesprächen.