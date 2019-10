"Wir haben keine Notenköpfe mehr gesehen"

(wv) - Bravorufe, minutenlanger rhythmischer Beifall, stehende Ovationen. All dies galt am Sonntagabend im ausverkauften Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl nicht nur dem weltbekannten Komponisten Johan de Meij als Dirigenten und dem exzellenten Soloposaunisten Henri-Michel Garzia, sondern auch den Affentaler und den Seebacher Musikanten, die über sich hinauswuchsen.

"Es war spannend bis zur letzten Sekunde", kommentierte Marc Noetzel, musikalischer Leiter beider Musikvereine, den um etwa 15 Minuten verspäteten Konzertbeginn: Johan de Meij, der am Sonntagmittag noch ein Konzert in Hanau hatte, steckte bei der Anreise nach Bühl lange im Stau fest.

Der Konzertabend geriet alles andere als steif. Dazu trug Noetzel mit erfreulich lockerer Moderation ebenso bei wie die Stargäste, die mit Können und Charme die Herzen gewannen. Das aus den Musikvereinen Eisental und Seebach gebildete Projektorchester brachte rund 90 Musikerinnen und Musiker auf die Bühne, eingerechnet einige Gäste, die die klanglichen Möglichkeiten unter anderem durch Kontrabass, Englischhorn, Oboen, Fagotte und Harfe erweiterten.

Die vereinten Kapellen präsentierten sich als homogener Klangkörper, der zu Nuancen ebenso fähig war wie zu Klangpracht, auch sehr sauber intonierte und mit breiter Dynamik agierte. In der einzigen Probe mit de Meij hatte der Meister für Schrecksekunden gesorgt, als er einiges live noch schneller zu spielen verlangte als nach den Metronom-Angaben. "Wir haben keine Notenköpfe mehr gesehen, sondern nur noch durchgehende schwarze Wellenlinien", seufzte eine der Flötistinnen, die in des Meisters Werken sowieso viel zu tun hatten und durchs forcierte Tempo zusätzlich ins Schwitzen gerieten.

Blechbläser und Schlagwerk ließen Johan de Meijs "Ceremonial Fanfare" majestätisch auftrumpfen. In dessen Arrangement von Liadows "Dance of the Amazon" malte das Orchester variantenreiche Klangfarben. Romantische Harmonien kontrastierten im dreisätzigen Werk "Downtown Divertimento" zu raffinierter Perkussion. Das Orchester meisterte imposante Crescendi und rastlose Rhythmen. Jubel brandete auf.

Traumhaft schwebend gelang das de-Meij-Arrangement von Ravels "Pavane pour une infante défunte", in dem Henri-Michel Garzias Soloposaune herrliches Melos entfaltete und die von Doesjka van der Linden gespielte Harfe besonders Wertvolles beitrug. Sopransaxofon, Zinnpfeife und Akkordeon verliehen den "Celtic Classics" Extra-Lokalkolorit, in deren Finale das Orchester einen furiosen Reigen nach Noten tanzte.

Einem solistischen Leckerbissen bereiteten Dirigent und Orchester in Johan de Meijs "T-Bone Concerto" die Grundlage: Dabei servierte Henri-Michel Garzia mit der Soloposaune musikalische Haute Cuisine; er begeisterte mit höchst virtuosen Läufen und melancholischen Melodien. Raffinierte Klangmischungen schmeichelten den Ohren in des Meisters Arrangement "Elisabeth": Das Orchester bestach mit Dramatik und Raffinesse.

In den beiden Zugaben, beliebten Duetten aus den Opern "Die Perlenfischer" und "Don Carlos", krönten Henri-Michel Garzia und Johan de Meij als Posaunen-Duo einen insgesamt glänzenden Konzertabend mit betörendem Klang.

Wer immer aus den Vereinen bereit war, die schweren Werke einzustudieren, der hatte mitwirken dürfen. So saßen elf- bis 80-jährige Musiker Seite an Seite auf der Bühne.

Stefan Maier, Vorsitzender des Musikvereins Seebach, blickte auf die Proben zurück und meinte: "Marc Noetzel hat uns immer angespornt und auch durch Durchhänger gut hindurchmotiviert." Bodo Deger, Vorsitzender der Affentaler Musikanten, lobte: "So schwer es auch war, alle Aktiven haben es gut hingekriegt." Thomas Huber und sein Bürgerhaus-Team sorgten reibungslos für die Bühnentechnik.