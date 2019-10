Nicht alle Wünsche gehen in Erfüllung

Gleichwohl: In einer Reihe von Straßen werden im Lauf der nächsten Monate zusätzliche Tempo-30-Schilder aufgestellt oder bestehende versetzt, um größere Strecken abzudecken. In Unzhurst betrifft dies den Jägerweg, die Richard-Weber-Straße, Vogelgasse, Friedenstraße, das Kirchfeld und den Großteil der Rheinstraße. Nach Auskunft der Stadt Bühl (untere Verkehrsbehörde) sei es in der Rheinstraße in Höhe der Bäckerei nicht möglich, einen Fußgängerüberweg anzulegen - "wegen mangelnder Einsehbarkeit" für Autofahrer, gab Susgun wieder.

In Ottersweier wird eine Tempo-30-Zone in der Laufer Straße, Friedhofstraße, Blumenstraße und im Tanzbühl geschaffen. Tempo 30 kommt auch am Rain, am Landgraben, in der Geiersbühn sowie in drei Stichstraße in Haft. Westlich der Bahn wird in Teilen der Eisenbahnstraße und der Güterstraße, jeweils ab der Einmündung "Am Waldweg", Tempo 30 ausgeschildert. Gleiches gilt für den Läufelsbergweg (Straße zum Tierheim) und den Ortsteil Walzfeld.

Keine "Gefahrenlage", die Tempo 30 rechtfertigen würde, sah die Stadt Bühl laut Susgun in der Hornisgrindestraße (in Richtung Autobahn), in weiteren Bereichen der Zeller Straße in Unzhurst sowie der Hauptstraße im Kernort, in der Römer-/Lindenstraße und in der Hubstraße in Richtung Hub, in der Neusatzer Straße (zwischen Hub und Gemarkung Neusatz) sowie im Gewerbegebiet Hägenich.

Ebenfalls abgelehnt wurde für die Hauptstraße ein Fußgängerüberweg in Höhe Sparkasse. Stattdessen zeichne sich einer in Höhe der Bushaltestelle bei der Maria-Linden-Kirche ab, informierte Bürgermeister Jürgen Pfetzer, da Mooslandschüler dort die Fahrbahn queren. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, die bisher nicht umgesetzten Anträge bei Änderung der Rechts- und Sachlage erneut zu stellen.

Es entwickelte sich eine längere Aussprache zu einzelnen Punkten. Linus Maier (CDU) hielt fest: "Wir müssen dicke Bretter bohren." Dieter Kohler (FWG) fühlte sich bei den Behördengesprächen an einen "Handel wie auf einem orientalischen Markt" erinnert. Favorisiert wurde in diesem Zusammenhang die Installation eines festen "Blitzers" am Ortseingang Unzhurst aus Richtung Achern. Dieser müsse aber auch Motorräder erfassen können, forderte Tobias Wald (CDU). Im Gespräch ist auch der Einsatz eines mobilen Messgeräts mit Anhänger, das Mario Panter (Grüne) für die bessere Wahl erachtete.