Die Kräfte hinter der Architektur

Dort hatten sich über 100 Zuhörer eingefunden, die einem Architekten lauschten, der den Diskurs in Deutschland mächtig beflügelt hat: Stephan Trüby, Professor für Architektur und Kulturtheorie und Leiter des Instituts für Grundlagen moderner Architektur und Entwerfen an der Universität Stuttgart. Zu seinen aktuellen Forschungsthemen gehört das Verhältnis zwischen Architektur, Politik und Ökonomie.

Der Vortrag wurde dem Titel der diesjährigen Architekturtage "Übergänge" und deren Ziel, "die räumlichen und intellektuellen Grenzen zu überwinden", mehr als gerecht. Zum einen gilt Trüby als debattierfreudig, zum anderen hat er mit dem Artikel "Wir haben das Haus am rechten Fleck" und einem Bericht über eine Europareise auf der Suche nach "rechten Räumen" eine Architektur-Debatte ausgelöst.

Zu Beginn seines Vortrags mit dem Titel "Moderne - Postmoderne - Altermoderne" lud er die Zuhörer ein, ein abstraktes, theoretisches Thema zu betrachten: "Es geht um die Kräfte hinter der Architektur im Hinblick auf Ökonomie." Jedes Bauwerk stehe auf einem Finanzierungsfundament. Dies sei elementar und dennoch in der Architektur viel zu wenig untersucht. "Würden wir diese Geldströme besser analysieren, dann würden wir die komplizierte Welt besser verstehen", erklärte er einen Zusammenhang zwischen Gebäuden und Gesellschaft.

So theoretisch und philosophisch das Thema angekündigt war, so interessant und spannend gestaltete Trüby die Präsentation mit wunderbaren Architektur-Fotos. Ein Bild aus dem Jahr 1957 von der Baustelle des Atomiums in Brüssel weise in die Zukunft, ein ähnliches Foto, 60 Jahre später an der Baustelle am Berliner Stadtschloss aufgenommen, schaue in die Vergangenheit. "Wenn eine bessere Zukunft abhanden geht, rekonstruiert man dann eine bessere Vergangenheit und ändert sich dadurch die Gesellschaft?", stellte er eine zunehmende Rekonstruktionsarchitektur infrage.

Um den Begriff der Moderne zu analysieren, blickte er auf den "Literaturstreit" in Frankreich Ende des 17. Jahrhunderts, auf die französische Revolutionsarchitektur und auf die Weltausstellung 50 Jahre später.

Im Mittelpunkt seiner Moderne-Betrachtung standenBankgebäude in der ganzen Welt. Trüby belegte eindrücklich, wie sich diese im Laufe der Jahrhunderte verändert haben: Vom massiven Festungscharakter und von einer Architektur der Stabilität hin zu "einer anderen Auffassung von dem, was Banken den Kunden vermitteln wollen". "Da hat sich in den 1980er und 90er Jahren etwas radikal verändert", sagte er und belegte diese Veränderung mit Fotos von spektakulären Bankgebäuden.

"Ist die Moderne nun wirklich tot?", fragte Trüby und verwies auf eine Endlos-Debatte. Er stellte den Begriff der Altermodernität vor. Während die Moderne westlich und von einem kolonialistischen Diskurs geprägt sei, verstehe sich die Altermoderne als etwas Globales. Zaha Hadids, heute Patrick Schumachers Projekte, könnten die Architektur dazu sein.

Mit einem weiteren Beispiel gab Trüby eine optimistische Perspektive. "In Kopenhagen wird auf dem Platz Superkilen eine Stadtgesellschaft mit Mitteln der Architektur entwickelt. Mit Symbolen aus der ganzen Welt kann hier, wo viele Migranten wohnen, eine Gemeinschaft entstehen."