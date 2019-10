Moderne Lerninhalte und Visionen für die Zukunft

Nachdem der Ausschuss bereits die Josef-Durler-Schule in Rastatt besichtigt hatte, ging es in Bühl zunächst mit der Rheintalschule weiter. In dem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum werden in elf Klassen 102 Schüer unterrichtet und betreut. "Alle Schüler haben Schwierigkeiten im Lernen", erläuterte der neue Schulleiter Axel Stöhr, der seit August im Amt ist. Zum Teil kämen Schwierigkeiten im Verhalten bei der breit gefächerten Schülerschaft hinzu. Besondere Inhalte, die im Unterricht und in diversen Projekten vermittelt werden, wurden beim Rundgang durch die Schule vorgestellt. So wird zum Beispiel der Umgang mit Medien geschult, die Kinder und Jugendlichen werden mit Gefahren und Chancen des Internets vertraut gemacht. Auch eine klassenübergreifende "Filmwerkstatt" gibt es, die einen Film über die Auswirkungen ständiger Smartphone-Nutzung gedreht hat.

Die Klassen 1 bis 4 werden, erläuterte der Schulleiter, als teilgebundene Ganztagsschule angeboten: Die Kinder werden auch an drei Nachmittagen betreut. Als "Vision" nannte er, dieses Ganztagsangebot auch auf die Klassen 5 bis 9 auszuweiten: "Da ist Bedarf da."

Bedarf besteht an der Schule auch in einem weiteren Bereich: Kurz- bis mittelfristig sei eine energetische Sanierung erforderlich, erläuterten Jochen Klebsch, Sachgebietsleiter für Hochbau und Gebäudewirtschaft beim Landratsamt, sowie der zuständige Bautechniker Volker Kunzweiler. Unter anderem sei der Hitzeschutz ein großes Thema, das in dem alten Schulhaus angegangen werden müsse. Als Zeithorizont für die anstehende Sanierung nannten die beiden die Jahre 2023 bis 2025.

Seine letzte Station des Tages hatte der Ausschuss an der Gewerbeschule. Als eine der größten schulischen Einrichtungen des Landkreises überzeugt sie mit vielseitigen Ausbildungsangeboten in den Bereichen der Bau-, Fahrzeug- sowie Elektro- und Metalltechnik. Bosch, Schaeffler, UHU und Rauch sind nur einige der vielen Partner, mit denen duale Ausbildungen gestaltet werden.

Schulleiter Martin Schilli informierte die Besucher unter anderem über bereits realisierte Baumaßnahmen wie eine Schadstoffsanierung und ein neues Brandschutzkonzept, das der Sicherheit der aktuell 1 122 Schüler zugutekommt. Eine Million Euro wurde von 2015 bis jetzt in die Hand genommen, um unter anderem Rauchschutzelemente, akustische und visuelle Brandmelder zu installieren. Im Zuge dieser Arbeiten wurden auch Wünsche der Schule für Modernisierungen berücksichtigt. Zum Beispiel wurde der Bürobereich für Sekretariat, Schulleitung und Bereichsleiter komplett umgebaut und neu gestaltet.

Digitalisierung und Modernisierung sind auch bei den Lerninhalten von Bedeutung. Symbolisch dafür ist die Lernfabrik Industrie 4.0, die in den nächsten Wochen eingebaut wird. Das Konzept ermöglicht den Schülern, durch modernste Datenverknüpfung ganze Fertigungsprozesse zu gestalten. Die Besonderheit hierbei ist, dass Vorgänge bis kurz vor Beginn der Fertigung immer noch verändert werden können, erläuterte Schilli. Neben einem aktuellen Industrieroboter wird es in der neuen Lernfabrik intelligente Arbeitsplätze geben, die dank Kameras richtig und falsch entnommene Bauteile erkennen können.

Für alle, deren Interesse geweckt wurde, wird es am Tag der offenen Tür am Sonntag, 24. November, die Möglichkeit geben, die Schule kennenzulernen und sich das Ganze persönlich anzuschauen.