Leckere kulinarische Freiluftküche

Genau einschätzen ließ sich auch gestern die Zahl der Gäste nicht, weil mindestens die Hälfte ohne Pass unterwegs ist. Dabei gibt es mit einem Wanderpass zunächst einmal ein Glas Secco, das Lust auf weitere heimische Weine macht. Außerdem werden unter allen Teilnehmern "leckere Preise" verlost. Zudem soll mit den Teilnahmegebühren zumindest ein Teil des logistischen Aufwandes abgedeckt werden. Der Weg muss ausgeschildert werden, Stände müssen aufgebaut und jede Menge Sitzplätze geschaffen werden. Rettig ist deshalb dankbar für die Unterstützung des Weinhauses Am Mauerberg, des Hornschlittenclubs Liehenbach und den eindrucksvollen Einsatz der vier Gastro- und Winzerfamilien Schäuble (Bergfriedel) und Lamprecht (Grüner Baum) sowie der Weingüter Volker Maier und Axel Bauer.

Seit gut drei Wochen laufen bei Andreas Schäuble, der von Anfang an zu den treibenden Kräften zählt, die Vorbereitungen auf Hochtouren: "Wir sind mittlerweile so gut ausgestattet, dass wir hier oben alles abdecken können", erklärt er, während er sein Bühlertäler Rehragout und die Rahmsuppe mit Steinpilzen und Pfifferlingen in der "Freiluftküche" Emil-Kern-Hütte zubereitet. Ein riesiger logistischer Aufwand. So müssen nicht nur Küchengeräte und Maschinen aufgebaut werden, sondern auch jede Menge Zubehör und Geschirr für 1500 Personen sowie das Essen selbst auf den Berg gebracht werden. Speziell die Kulinarik mache den Bühlertäler Weinwandertag aus. "Ein solches Niveau hat wohl kaum jemand zu bieten", urteilt Schäuble, während er auf den Kürbistrüffelmaultaschen den Bühlertäler Bergkäse streut und ein Carpaccio vom Schwarzwälder Rinderfilet garniert.

Stolz ist er zudem auf seine zweite Station am Grenisberg, wo er in Kooperation mit dem Weingut Bauer mit edlen Gaumenschmeichlern verführte. Ein Schwarzwälder Thai-Curry, Meeresfrüchte oder auch Bühlertäler Lachsforelle konnten dort gekostet werden. "Es läuft sehr gut", freute sich Axel Bauer über den Zuspruch an seinem Stand mitten in den Reben.

Einige hundert Meter weiter am Winzerpavillon bewirtete das Hotel-Restaurant Grüner Baum. Koch Torsten (Torti) Kohler versprach: "Wir haben genug für alle, jeder bekommt bei uns was". Die Renner waren auch gestern wieder der Frischlingsbraten von Bühlertäler Wild sowie das herzhafte Zwiebelfleisch.

"Das funktioniert nur mit einem eingespielten bewährten Team", stellt Petra Lamprecht fest. Gerade weil im Weinberg Strom und Wasser fehlen, sei es eine Herausforderung. Der Weinwandertag locke nicht nur viele Stammbesucher an, sondern auch viele Gäste aus der Region sowie Kurzurlauber, berichtet sie.