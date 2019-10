Tausende genießen die Nachmittagssonne

Rettig, der von Anfang an federführend für die Organisation des Großereignisses verantwortlich war, zeigte sich auch mit der 14. Auflage zufrieden. Am Morgen beim Aufbau sei es mit sechs Grad Celsius zwar "schon etwas frostig" gewesen, "aber der Tag hat sich zu unserem Vorteil entwickelt", freute er sich. Als sich am Mittag die Sonne zeigte, ließen auch die Besucher nicht länger auf sich warten. Rund 1 300 Wanderpässe wurden laut Rettig verkauft. Da aber zum Beispiel Kinder nicht bezahlen müssen und viele, die nur eine Teilstrecke gehen, keinen Pass erwerben, gehen die Veranstalter davon aus, dass insgesamt mindestens doppelt so viele Menschen auf den Beinen waren.

Viele seien in der Nachmittagssonne an den einzelnen Stationen lange sitzen geblieben zum Plaudern und Schlemmen, berichtete Rettig. Genau das mache den Weinwandertag aus.

Bemerkbar gemacht habe sich, dass es eine Station weniger gab als in den Vorjahren: Durch die Schließung des Gasthauses "Engel" war einer der gastronomischen Partnerbetriebe weggefallen. Dadurch sei es an den anderen Stationen voller gewesen und zu Stockungen gekommen, erläuterte Rettig. Da die Gastronomen mitten in den Reben nicht die gleichen Arbeitsvoraussetzungen hätten wie in einer Restaurantküche, komme es zwangsläufig zu Wartezeiten, wenn viele Besucher auf einmal bedient werden müssten.

Das Besucherniveau an sich sei durchschnittlich gewesen - was der Tourismus-Chef positiv deutete: "Diese Dimension ist gut, wir wollen nicht mehr." Vor vier Jahren an einem besonders sonnigen Tag seien auch einmal doppelt so viele Wanderer gekommen - das mache die Veranstaltung aber nicht besser. Schließlich sei der vorhandene Platz begrenzt, es werde dann sehr voll und die Wartezeiten lang.

Dass die Veranstaltung in Bühlertal Spaß macht, hat sich mittlerweile herumgesprochen: Laut Rettig kommen viele Besucher immer wieder und bringen auch Freunde oder Verwandte mit. So kam auch Ulrike Miller aus Dornhan nach Bühlertal. Die Steinbacherin Martina Kist hatte ihr von dem Tag vorgeschwärmt, sodass nun beide Familien am Start waren. "Die Kombination von Wein und feinen Häppchen und die Tatsache, dass man auch noch was tut, gefällt uns".

Die "Genusswanderung endete für die meisten am Platz Faverges, wo der Hornschlittenclub das Angebot des Grünen Baums ergänzte. 90 Kuchen hatten die Mitglieder "sowie deren Freunde und Verwandte" gebacken, berichtet Vorsitzender Rainer Fritz. Während der Verein am Mittag alle Hände voll zu tun hatte, hielt sich der Andrang am Morgen in Grenzen. Das neue Angebot, den 7,5 Kilometer langen Panoramaweg auch entgegengesetzt zu laufen, wurde nur von wenigen angenommen.