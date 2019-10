Gourmetfreunde schlemmen unter freiem Himmel

Eingebunden war das Ereignis für Schlemmer-Freunde, das wieder viele Besucher anzog, in den Bühler "Einkaufszauber": Die Einzelhändler hatten dabei nicht nur ihre Geschäfte am Samstagabend lange geöffnet, sondern überraschten die Besucher auch mit Aktionen und besonderen Angeboten. Gestärkt von den Streetfood-Leckereien konnten sich die Besucher also ganz dem Einkaufen widmen.

Wie viele seiner Kollegen schätzt Koch Heiko Triller Bühl. Der Besitzer von Trillers Genuss Manufaktur hätte auch in Karlsruhe bei einem Streetfood-Ereignis dabei sein können, doch er zog den Markt in der Zwetschgenstadt vor. "Hier ist es natürlich auch schöner", kommentierte Oberbürgermeister Hubert Schnurr die Entscheidung Trillers. Während dieser seine Schnitzel mit Trüffeln aufwertet, verpackt Peter Spatro seine Maultaschen auf ungewöhnliche Weise. Die Maultasche vom regionalen Metzger wandert samt Mutters Soße in das Laugenbrötchen vom regionalen Bäcker. Und was ist an den Spätzle von Erhan Isikli so besonders? Er schabt seinen selbst gemachten Teig vor den Besucheraugen ins kochende Wasser, schmeckt sie mit dreierlei Bergkäse ab, garniert mit Schinken und einem breiten Lächeln. Auf "Frachtgut" ist Philipp Rees der Chef, mit viel Liebe zum Produkt kreiert er das New Yorker Kultsandwich Pastrami auf Schwarzwälder Art.

Mit Ochsenflanke aus dem Parmesanlaib weckte Lokalmatador Patrick Krollinger die Neugierde der Gourmetfreunde. Auf Regionalität legt auch Raphael Springmann aus Schenkenzell größten Wert, der Rindfleisch aus der Heimat in seinen Burgern verarbeitet. Stolz ist er deshalb auch, dass er als wohl einziger Streetfood-Künstler vom Naturpark zertifiziert ist. Seine Spezialität ist jedoch das Elch-Sandwich. Das Elchfleisch erhält er von einem Jäger direkt aus Lettland. Wie viele Kollegen war er bereits zum dritten Mal in Bühl am Start.

Harald Kläger aus Freudenstadt ist es, der die "besten Streetfood-Trucks" zusammenbringt. 200 Bewerbungen hatte er für das Bühler Ereignis. 26 erhielten schließlich einen Zuschlag. Zudem stapeln sich bei ihm die Anfragen von Städten, die auch gerne einen Markt von ihm organisiert hätten. "Das geht nicht überall. Hier in Bühl ist die Infrastruktur perfekt und alles sehr professionell", lobt Kläger auch die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung.

Schon zur Eröffnung strömten die Besucher in die Stadt und eroberten das "Schlaraffenland", das "Essen für die Seele" versprach (Spezialitäten aus Sri Lanka) und Leckermäuler mit zuckrigen Baumstriezel und noch zuckersüßeren Cake Pops verwöhnte. Auf nachtschwarzen Burgern wurden Straußenfleischstücke serviert, auf offenem Feuer Schaschlikspieße gegrillt, während sich indische Gewürzdüfte mit deftigem Fish-and-Chips-Geschmack mischte.