Trio lässt die Bühlot zum Mississippi anschwellen

- Nichts ist so vorhersehbar wie ein Blues-Konzert im Schütte-Keller. Aber warum gehen wir doch immer wieder hin? Weil es die fantastischen Musiker schaffen, unsere Sinne zu verzaubern, so geschehen am Samstagabend mit der ultimativen Alternative zu Essen auf Rädern, was draußen stattfand.

Das Trio, das die Bühlot zum Mississippi anschwellen ließ, hat den etwas sperrigen Namen Albert Kochs Acoustic Blues Community. Also wollen wir es kurz und knapp ABC benennen. Albert Koch ist unbestritten einer der besten Bluesharp-Spieler, der in dieser Republik rabenschwarze Töne mit Gänsehaut-Faktor erzeugt. Der Gitarrist Jürgen Schultz lässt sein Resonatorinstrument jaulen, dass es dem Wolf im Nationalpark das Nackenhaar sträubt, und Petra Arnold-Schultz sorgt mit ihrem Kontrabass für das nötige Kellergerüst.

Wie stellt es Rüdiger Schmitt, der Programmchef der Kleinkunstbühne so trefflich fest: "Es ist die heißeste Suppe, die heute in Bühl gekocht wird!" Die Zutaten zu dieser wohlschmeckenden akustischen Mahlzeit bestehen aber nicht nur aus Blues-Schema, sondern schon zu Beginn putzt ein Bluegrass heftigst die Gehörgänge. Auch mit einem Song von Patsy Cline schafft es ABC, den Keller der guten Töne in eine Nashville-Arena zu verwandeln.

Richtig schwarz wird es, wenn ein Song von Taj Mahal zum Besten gegeben wird. Nein, damit ist nicht der indische Palast gemeint, sondern der Gitarrist, dem auch schon Ry Cooder zur Seite stehen konnte. Blues, Reggae, Cajun, Gospel, Bluegrass, South Pacific, afrikanische und karibische Traditionen sind seine musikalischen Insignien, und derart lässt sich auch das künstlerische Tableau von ABC charakterisieren, mit dem sie das Publikum im Schütte-Keller begeistern.

Jürgen Schultz verblüfft mit prächtigen Fingerfertigkeiten, allein die Stimme von Petra Arnold-Schultz haut einen nicht wirklich vom Hocker. Wenn aber Albert Koch mit seiner Mundharmonika zur Attacke bläst, ist Hochstimmung angesagt. Es ist zuweilen schier unglaublich, welche Klangfülle diese drei Musiker erzeugen. Für Entspannung sorgen Stücke wie "After Midnight" von J.J. Cale, anderes erinnert dann auch schwer an Eric Clapton. "Volles Brett" ist dabei angesagt, kraftvoll wie harmonisch auf der Höhe der Zeit, doch immer auch mit einer Verneigung vor der Musikhistorie.

Damit gelingt es dem Trio, den Geist der Tradition in das Gegenwärtige zu überführen. Frisch runderneuert erklingen Klassiker wie "I woke up this morning" von B.B. King, die Musik tönt zeitgemäß, inspiriert und mit spontaner Emotion. Der Unterhaltungswert ist ungemein hoch, kraftvoll und nachhaltig im Abgang.