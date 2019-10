Kleinod in neuem Glanz

Baden-Baden

Baden-Baden

Ungewöhnliches Konzert Baden-Baden (vr) - Der sibirische Multiinstrumentalist, Komponist und Sounddesigner Nadishana gilt zu Recht als einer der besten Handpanspieler der Welt. Das stellte er mit einem außergewöhnlichen Konzert in der Spitalkirche in Baden-Baden mal wieder unter Beweis (Foto: Rechel).

Bühl

Bühl

Podium zum Bienensterben Bühl (gero) - Das Bienensterben hat nun auch den Bühler Gemeinderat erreicht. Dafür sorgte Barbara Becker (SPD) am Ende der jüngsten Ratssitzung und regte zu diesem Thema eine Informationsveranstaltung im Bürgerhaus an. OB Schnurr sagte eine solche zu (Foto: Walter).

Bühl

Bühl

Breit gefächertes Bildungsangebot Bühl (sre/naf) - Insgesamt mehr als 1 200 Schüler und ein breites Bildungsangebot: Die beiden kreiseigenen Schulen in Bühl haben viel zu bieten. Am Dienstag hat sich der Kreis-Ausschuss für Schulen und Kultur ein Bild von der Rheintalschule und der Gewerbeschule gemacht (Foto: naf).