Gänsehautfeeling auf dem Lichtenauer Heuboden

(red) - Ein volles Haus bescherte die Alex Kunz Band dem Heimatverein Medicus. Bereits eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung waren fast alle Plätze auf dem Heuboden besetzt. Cover-Versionen von Pop-, Rock- und Soul-Songs sind die Spezialität von Alex Kunz und seinen musikalischen Begleitern. Seit Jahren ist die Band viel in der Region unterwegs.

Gefühlvoll ging es los mit "On the Radio" von Roxy Music. Jörg Bertsch vom Heimatverein sorgte für die entsprechende stimmungsvolle Beleuchtung bei den Liedern. Bereits beim dritten Song, "Father and Son" von Cat Stevens, sprang der Funke über, das Publikum klatschte und sang mit. "Hotel California" von den Eagles sorgte für den ersten Höhepunkt. Mit einfühlsamer Stimme und sensiblem Gitarrenspiel verbreitete Alex Kunz ein Wohlgefühl. Sebastian Durst umrahmte die Interpretationen dezent mit seinen Percussion-Instrumenten. Das Quartett mit den weiteren Musikern Hannes Britz (Tasteninstrumente, Gesang) und Thorsten Hummel (Bass) harmonierte hervorragend. Mit tosendem Applaus feierte das Publikum die Gruppe.

Langsame Lieder wechselten sich mit schnellen ab, das Repertoire reichte von "El Condor Pasa" über "It never rains in Southern California" bis zu "This is the life". Mit "Baby I love your way" ging es in die Pause, in der das Thekenteam des Heimatvereins die Gäste verköstigte. Eva Kautz, das älteste Vereinsmitglied, meinte: "Es ist zwar nicht unbedingt meine Musik, aber es ist toll, wenn in Lichtenau etwas los ist. Deshalb komme ich gerne."

Mit "Jessie" von Joshua Kadison ging es in die "zweite Halbzeit". Für Gänsehautfeeling sorgte der Kuschelsong "I don't want talk about it" von Rod Stewart, einige Besucher rückten sichtlich näher zusammen. Weitere Rock- und Pop-Klassiker von Elvis Presley, Beatles, Pink Floyd und Sting sorgten für Kurzweil und hervorragende Unterhaltung. "Stand by me" von Ben E. King sang das Publikum textsicher mit; die Stimmung erreichte ihren Höhepunkt.

Auch deutsche Lieder kamen nicht kurz. "Über den Wolken" von Reinhard Mey oder "Ich war noch niemals in New York" von Udo Jürgens sorgten für eine tolle Stimmung. Nach den Zugaben, "Josie" von Peter Maffay und "Jolene" von Dolly Parton, wurden die Musiker mit stehenden Ovationen verabschiedet.