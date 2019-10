Nach dem Regen kommen die Gäste

Am Sonntag habe man aufgrund der Wetterprognosen mit Schlimmerem gerechnet, sagte Kläger. Doch nachdem der Regen aufgehört habe, seien doch noch einige Besucher aufs Streetfood-Festival gekommen. Insgesamt sei es eine "hervorragende Veranstaltung" gewesen: "Die Aussteller waren alle zufrieden." Für Kläger ist denn auch klar, dass er "auf alle Fälle" im kommenden Jahr wieder für das Angebot bereitsteht.

Bei den Besuchern sei insbesondere die Vielfältigkeit der Stände gut angekommen. Er habe für den Markt hochrangige Anbieter zusammengestellt, die teils von weither angereist seien: Eine der mobilen Küchen war aus Berlin angerollt, andere aus Frankfurt und dem Allgäu.

Auch der Kompromiss mit den Händlern des Wochenmarktes habe sich bewährt. Wie berichtet, hatte es im Vorfeld Unstimmigkeiten gegeben, weil die Markt-Händler für die Veranstaltung nicht umziehen wollten. Nun teilte man sich den Kirch- und Marktplatz: Am Vormittag fand der reguläre Wochenmarkt statt, am Nachmittag dann das Festival. Zwar hätte man "das Mittagsgeschäft gerne mitgenommen", meinte Kläger, dennoch habe sich der Aufenthalt in Bühl für die Streetfood-Stände gelohnt. Auch im kommenden Jahr könne man an diesen Zeiten festhalten. Gerade die Lage im Stadtzentrum und die Kombination mit der langen Einkaufsnacht schätzt Kläger, der stets auf solche Kooperationen setzt und nicht auf Streetfood-Festivals allein.

Sehr zufrieden zeigte sich auch Christoph Engelhardt, einer der beiden Bina-Sprecher. "Wir hatten das Wetterglück auf unserer Seite", meinte er mit Blick auf den Samstagabend, an dem es trocken blieb. Auch das Konzept mit leuchtenden Toren an den Straßeneingängen, Pylonen und Herzen sei aufgegangen. Die einprägsame Öffnungszeit bis 22. 22 Uhr habe sich als ausreichend erwiesen, diese wolle man im kommenden Jahr beibehalten - schließlich sei es der Bina wichtig, dass so gut wie alle Geschäfte sich an der Aktion beteiligen und auch wirklich alle einheitlich bis zum Ende offen haben. Für den nächsten "Einkaufszauber" mit Streetfood-Festival sei bereits ein Datum anvisiert, aber noch nicht fix. Fest stehe bereits, dass das Angebot auch im kommenden Jahr wieder im Oktober stattfinden soll.