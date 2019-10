Unvergesslicher Auftritt in der Leipziger Thomaskirche Bühl (red) - Der Vimbucher Gesangverein "Liederkranz" war mit einer 50-köpfigen Reisegruppe der Einladung gefolgt, über den Tag der Deutschen Einheit und das darauffolgende Wochenende die Bühler Partnerstadt Schkeuditz in der Nähe von Leipzig kennenzulernen. Helge Fischer, bereits seit 1991 im Schkeuditzer Rathaus zuständig für die Städtepartnerschaften, erläuterte bei einer Rundfahrt sehr anschaulich die Historie der Stadt, die sich über eine Fläche von mehr als 80 Quadratkilometer erstreckt, und die beeindruckende Entwicklung nach der Wende. (red) - Der Vimbucher Gesangverein "Liederkranz" war mit einer 50-köpfigen Reisegruppe der Einladung gefolgt, über den Tag der Deutschen Einheit und das darauffolgende Wochenende die Bühler Partnerstadt Schkeuditz in der Nähe von Leipzig kennenzulernen. Helge Fischer, bereits seit 1991 im Schkeuditzer Rathaus zuständig für die Städtepartnerschaften, erläuterte bei einer Rundfahrt sehr anschaulich die Historie der Stadt, die sich über eine Fläche von mehr als 80 Quadratkilometer erstreckt, und die beeindruckende Entwicklung nach der Wende. Mehrfach, so heißt es in einer Mitteilung aus Vimbuch, sei die große Unterstützung durch die Stadt Bühl erwähnt worden, insbesondere im städtebaulichen Bereich, bei der Akquirierung von Fördermitteln sowie bei der Gründung der "Stadtwerke Schkeuditz GmbH". Auch Leipzig wurde bei einer Stadtführung erkundet. Am Morgen des Feiertags, vor dem Konzert in Schkeuditz, hatte der Chor bereits einen Auftritt in der größten Stadt des Freistaats Sachsen, der einen festen Platz in den Annalen des Vereins finden wird: In der Thomaskirche, in der Johann Sebastian Bach einst als Kantor des Thomanerchors wirkte und durch Bilder und Statue noch allgegenwärtig ist, präsentierten die Vimbucher religiöse Chorliteratur - darunter mit "Wach auf, mein Herz, und singe" auch ein Werk von Bach. Im Anschluss trat ein Chor aus Sydney dort auf.

