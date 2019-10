Pautler: Für die Zukunft gut aufgestellt sein

407 Kinder bis zum Alter von sechs Jahren waren zum Stichtag 1. September 2019 in der Gemeinde Rheinmünster gemeldet, wie Hauptamtsleiter Mathias Bethge dem Ratsgremium mitteilte. 51 Kinder sind im Alter unter einem Jahr. Aktuell werden 251 Kinder im Alter ab einem Jahr in den vier Kindertagesstätten in den Ortsteilen Greffern, Schwarzach, Stollhofen und Söllingen betreut. Wie Bethge informierte, stehen insgesamt 296 Plätze zur Verfügung, damit gibt es momentan noch 45 freie Betreuungsplätze.

"Die Anzahl der zu betreuenden Kinder in Rheinmünster hat zugenommen", bemerkte Bürgermeister Helmut Pautler, der auf die vielen angebotenen Betreuungsformen verwies. Es gelte nun, sich für die Zukunft aufzustellen. Einen Lösungsansatz sah man im Gemeinderat bereits 2018, als der Gedanke vorgetragen wurde, in der ehemaligen Grundschule Stollhofen eine zentrale Betreuungseinrichtung zu schaffen, in der alle Rheinmünsteraner Kinder unter drei Jahren sowie alle noch nicht schulpflichtigen Kinder betreut werden könnten.

"Das gesamte Gebäude ist in einem sehr guten Zustand", bestätigte Michael Schönle vom Bühler Architekturbüro Planum. Das Gebäude steht seit Schuljahresbeginn 2017 leer, da die Grundschulen am Standort Söllingen zusammengeführt worden sind. Die Idee, dort eine bilinguale Schule zu eröffnen, die der elsässische Verein ABCM Zweisprachigkeit vor zwei Jahren eingebracht hatte, konnte mangels der geforderten Schülerzahlen nicht realisiert werden.

Keine größeren baulichen Eingriffe wären notwendig, um das Schulgebäude in eine Kindertagesstätte umzunutzen, so Schönle, der auf Umbauarbeiten hinsichtlich Barrierefreiheit und Brandschutz verwies. Die Kosten allerdings beliefen sich auf rund eine Million Euro. Auf einer Nutzfläche von rund 2 000 Quadratmetern, aufgeteilt in Unter-, Erd- und Obergeschoss, würden sechs Gruppenräume für 80 bis 100 Kinder zusätzlich Bistrobereich und Nebenräumen entstehen.

"Wir hätten dann Überkapazität und benötigten deutlich mehr Personal", so Bürgermeister Helmut Pautler. Die Idee, den Stollhofener Kindergarten mit seinen 75 Plätzen zu schließen und die Kinder im künftigen Gebäude zu betreuen, wurde im Ratsgremium kritisch gesehen, zumal die Kita St. Rafael erst vor neun Jahren für rund 820 000 Euro saniert und umgebaut worden war.