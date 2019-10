Nur die halbe Uschi

- Über die Sache mit Uschi wird noch zu reden sein mit Stephan Sulke, am besten gleich jetzt und hier. Uschi, dies nur für die wenigen Menschen, die es nicht wissen, ist Sulkes wohl bekanntestes Lied; ein richtiger Gassenhauer war der Song einmal, sogar ein Hitparaden-Hit. Allerdings ist das Quatschliedchen über Uschi auch so ganz anders als all die anderen Sulke-Lieder, jedenfalls als die meisten, genau das war das Problem: Die Massen strömten in die Sulke-Konzerte, um Uschi, die mit Nachname übrigens Tulpenstengel heißt, zu hören. Der Rest war ihnen weitgehend egal, sie kannten ihn eh nicht.

Die Folge von solcherlei war nicht immer schön, zumindest nicht für Sulke: Spielte er, so jedenfalls erzählt er es heute augenzwinkernd, seine Uschi nämlich im ersten Teil seiner Konzerte, konnte es gut sein, dass im zweiten Teil etliche Stühle leer blieben. Sulkes praktische Lösung: Er teilte seine Uschi. Soll heißen: Eine Hälfte spielte er vor der Pause, die andere danach.

Am Freitagabend hat Stephan Sulke das auch im Bühler Schütte-Keller so gemacht, allerdings ging das, nun ja, ein wenig schief, nämlich so: Kurz vor der Pause trällerte der Barde tatsächlich Uschi Teil I, auf Teil II warteten die Sulke-Fans nach der Pause indes vergebens. Wenn man so will, ist Sulke den Bühlern ab sofort also eine halbe Uschi schuldig.

Das Publikum, das sei vorweggenommen, konnte es verschmerzen. Es war auch so ein einmal mehr ebenso wundervoller wie bezaubernder Abend. Zum fünften Mal gastierte Sulke, mittlerweile im 75. Jahr seines Lebens angekommen, bereits in Bühls musikalischstem Gewölbekeller.; unter anderem mitgebracht hat er sein aktuelles Album. "Liebe ist nichts für Anfänger", hat der 75-Jährige dieses genannt. Es ist ein sulketypischer Titel - und es sind sulketypische Lieder, die er da singt und spielt, also Lieder vom Leben und der Liebe - und allem, was dazugehört. Sulke kann nichts anders, die Fans wollen es so. Dass an so einem Abend der eine oder andere Klassiker nicht fehlen darf, versteht sich nicht minder von selbst. Auch das ist ganz im Sinne der Sulke-Freunde, schließlich wurden nicht wenige von ihnen von Sulke-Liedern durchs Leben begleitet.

Der "Typ von nebenan" erklingt dabei ebenso wie "Die dicke Ulla", "Ich bin ein altes Zimmer" und "Lotte", die gute alte Lotte. Dazwischen gibt es Neueres wie "Blöde", in der Sulke den Vorteil der Dummheit besingt ("Denn Fehler machen alle, ob blöde, ob gescheit. Nur, dass man es den Blöden im Nachhinein verzeiht.") und "Edelmetallalter", in dem er sich singend des Früher-war-alles-besser-Syndroms annimmt.

Es sind bisweilen Lieder voller Humor, Ironie und Sarkasmus, aber auch voller Liebe, Sehnsucht, Traurigkeit sowie Hoffnung und Enttäuschung. Es sind also Lieder aus den Höhen und Tiefen des Lebens, die Sulke mit seiner sanften, bisweilen fast tonlosen Stimme vorträgt. Dazwischen gibt er immer wieder Witzchen und Anekdoten zum Besten, Sulke ist schließlich nicht nur ein singender Poet, sondern auch ein famoser Geschichtenerzähler.

So manches ist zum Lachen komisch, anderes zum Weinen anrührend und traurig - und doch auch bitterschön. Zwei Stunden nimmt Sulke das Publikum im Schütte-Keller so mit auf eine Reise der Gefühle.

Dann ist Zeit für den "Mann aus Russland", das letzte Lied dieses wunderbaren Abends. An die zweite Hälfte von Uschi denkt da schon fast keiner mehr...