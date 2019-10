Basis für gute Zukunft Bühls

Ötigheim



Aus der Schule wird eine Kita Ötigheim (as) - Die Umbauarbeiten für die neue "Kita am Brüchelwald" in der bisherigen Brüchelwaldschule sind in vollem Gang. Für 863 000 Euro ertüchtigt die Gemeinde Ötigheim die 1 147 Quadratmeter im Erdgeschoss als Kindertagesstätte für bis zu 105 Kinder (Foto: as).