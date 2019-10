Mit mehr Nachwuchs noch höheres Niveau anstreben

Rastatt



Garagenbrand: Boot in Flammen Rastatt (red) - Ein Boot in einer Garage hat am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr Feuer gefangen. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Verletzt wurde niemand. Ein Übergreifen auf die ganze Garage konnte verhindert werden, es entstand aber ein hoher Schaden (Symbolfoto: dpa).