Naturerbe schützen, Lebensgrundlagen erhalten

Bühl/Forbach (red) - Das Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebiet "Talschwarzwald zwischen Bühlertal und Forbach" ist Bestandteil des europaweiten Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Ziel dieses Netzwerkes ist es, das europäische Naturerbe zu schützen und die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten.



Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird für dieses Gebiet ein Managementplan erstellt. Der Entwurf liegt nun vom 21. Oktober bis 15. November zur Einsicht öffentlich aus. Das rund 1 150 Hektar große FFH-Gebiet besteht aus 21 Teilflächen und stellt einen repräsentativen Querschnitt durch den nördlichen Schwarzwald dar. Rund um die Ortschaften Bühl, Bühlertal, Ottersweier und Forbach erstrecken sich reizvolle Flächen mit blütenreichen, mageren Flachland- und Berg-Mähwiesen sowie Borstgrasrasen. Im Bereich der steilen Wiesenflächen rund um Forbach finden sich noch landschaftsbildprägende Heuhütten, die bemerkenswerte Zeugnisse einer historischen Bewirtschaf-tungsform sind. Des Weiteren ist das Gebiet vor allem durch überwiegend naturnahe Buchenwälder gekennzeichnet. In den Wäldern können der unscheinbare und seltene europäische Dünnfarn sowie das grüne Koboldmoos gefunden werden. Darüber hinaus prägen Bachläufe, ausgedehnte Felsmassive, Grinden sowie Schutt- und Blockhalden das Landschaftsbild. Eine hohe Bedeutung hat auch die Murg, in der zahlreiche Geldbauchunken und unterschiedliche Fischarten wie die Groppe und das Bach-neunauge vorkommen. Im Natura 2000-Managementplan wurden die Lebensräume sowie Tier- und Pflanzenarten von europäischer Bedeutung erfasst. Für jeden dieser Lebensräume und jede FFH-Art wurden Ziele formuliert und Maßnahmen zur Erhaltung vorgeschlagen. Sie dienen dazu, die besonderen Wiesen und Wälder in ihrer Größe und Qualität zu erhalten sowie die Entwicklung der Lebensräume und Tierarten zu unterstützen. Die Darstellung der gesammelten Informationen erfolgt in einem Textteil sowie auf sechs flächengenauen Karten. Im Juli 2019 wurde der Entwurf des Managementplans in einem Gremium aus Interes-senvertretern der Gemeinden, Verbände und Behörden vorgestellt und diskutiert. Nun kann der Entwurf vom 21. Oktober bis 15. November an folgenden Orten während der ortsüblichen Öffnungszeiten eingesehen werden: Im Rathaus V Bühl, Friedrichstraße 6, und im Rathaus Forbach, Landstraße 27. Während der Auslegung steht der Managementplan auch zur Einsicht im Internet unter https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/map-aktuelle-auslegung bereit. Interessierte Bürger, Vereine, Kommunen und Interessenvertreter werden gebeten, Vorschläge oder Anregungen in Form einer Stellungnahme einzubringen. Die Stellungnahmen sind unter Angabe des Namens und Anschrift des Absenders bis 29. November unter Betreff "7315-311 Managementplan" an das Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 56 Naturschutz und Landschaftspflege, 76247 Karlsruhe oder Natura2000@rpk.bwl.de zu senden.

