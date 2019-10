Blühsträucher statt Münster oder Stadttor Rheinmünster (ar ) - Seit mehr als zehn Jahren wünschen sich die Rheinmünsteraner, insbesondere die Bewohnerinnen und Bewohner des Ortsteils Stollhofen, einen gepflegten und schön gestalteten Kreisel an der nördlichen Ortseinfahrt der ehemaligen B 36 (heute L 75). Am Montagabend war die Stollhofener Kreisverkehrsanlage wieder einmal Thema der öffentlichen Gemeinderatssitzung, doch dieses Mal wurden die vielen vorangegangenen Diskussionen mit einem einheitlichen Beschluss beendet: Die Umgestaltung darf maximal 100 000 Euro kosten.



Schon 2005 hatte der Ortschaftsrat konkrete Planungen für die Umgestaltung des Kreisels in Händen. Die von einem Bürger gemachte Planung sah feste Aufbauten in Form eines historisch gemauerten Stadttores und einer alten Festungsmauer vor. Diese Gestaltungsmerkmale sollten an die Geschichte der einstigen Festungsstadt Stollhofen erinnern. Die Straßenverkehrsbehörde stimmte der Planung jedoch aus Verkehrssicherheitsgründen nicht zu. Auch 18 000 Euro über Jahre angesparte Gelder lagen parat. Diese mussten jedoch im Mai 2010 in die Allgemeine Rücklage der Gemeinde zurückfließen, da nicht verwendete Ausgabenansätze längstens zwei Jahre zweckgebunden zur Verfügung stehen dürfen. Weitere Gestaltungsmöglichkeiten wurden in vielen Bauausschuss- und Gemeinderatssitzungen seitdem diskutiert, die nun in eine Präsentation des beauftragten Ingenieurbüros Wald + Corbe aus Hügelsheim einflossen. Eine Visitenkarte für Rheinmünster sollte es werden, symbolisch auf die Nähe zum Rhein, zum Münster und zur französischen Partnergemeinde Castelmayran hindeuten, so Anita Trapp vom Planungsbüro. In eine nachts beleuchtete Stahltafel sollten das Schwarzacher Münster, ein Kiesbeet mit Lavendel und Ziersträuchern sowie eine Rasenfläche kunstvoll eingearbeitet werden. Die geschätzten Gesamtkosten wurden mit 123 000 Euro beziffert. Rund 20 000 Euro günstiger fiel die zweite Variante aus, bei der als Bepflanzung eine Ansaat mit heimischen Wildblumen zur Steigerung der Biodiversität, vorgeschlagen wurde. Weitere Vorschläge gab es für die Bepflanzung von Fahrbahnteilern und Begleitgrün mit zusätzlichen Kosten von 27 000 Euro und 49 500 Euro je nach Pflanzarten. Es war das Schwarzacher Münster, das dem Stollhofener Ortsvorsteher Willibert König (CDU) als alleiniges Merkmal für Rheinmünster nicht gefiel. "Nur das Münster kommt bei der Stollhofener Bevölkerung nicht gut an, es sollte auch ein Merkmal des Ortsteils Stollhofen drauf sein", so König, der das Thema nochmals im Ortschaftsrat vorstellen wollte. Unterstützung erhielt er von Katharina Nöltner (Grüne), die sich auch gleich gegen Schotter und Beleuchtung aussprach. "Das sind 181 410 Euro für eine Luxusvariante", sagte Peter Meier (BfR), verwies auf die vielen anstehenden teuren Projekte in der Gemeinde sowie auf die Einhaltung von Wahlversprechen, auf die Leitlinie der Gemeinde, mehr Grün zu haben, forderte Disziplin und keinen Patriotismus. Seinem Antrag, den Kreisel lediglich mit einer Blütensaat, kombiniert mit Blühsträuchern zu gestalten und die Kosten auf maximal 100 000 Euro zu beschränken, folgte das Ratsgremium bei drei Enthaltungen.

