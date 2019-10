Mit glückseligem Lächeln

Baden-Baden

Hauptverwaltung zieht ein Baden-Baden (cn) - Nach mehr als 36 Jahren haben die Bewohner des Wohnheims der Lebenshilfe in der Steinbacher Sommerstraße ihre langjährige Heimstatt verlassen und ihr neues Domizil in Bühl bezogen. In dem Gebäude soll künftig die Hauptverwaltung einziehen (Foto: cn). » Weitersagen (cn) - Nach mehr als 36 Jahren haben die Bewohner des Wohnheims der Lebenshilfe in der Steinbacher Sommerstraße ihre langjährige Heimstatt verlassen und ihr neues Domizil in Bühl bezogen. In dem Gebäude soll künftig die Hauptverwaltung einziehen (Foto: cn). » - Mehr

Gaggenau / Forbach

Freude auf den Inklusionschor Gaggenau / Forbach (red) - Lauthals singen um die 40 Sängerinnen und Sänger alte Schlager und versprühen gute Laune. Deutsche Schlager, Filmmusik und mehr werden am Sonntag, 27. Oktober, um 17.30 Uhr in der Merkurhalle Ottenau beim großen Konzert zu hören sein (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Lauthals singen um die 40 Sängerinnen und Sänger alte Schlager und versprühen gute Laune. Deutsche Schlager, Filmmusik und mehr werden am Sonntag, 27. Oktober, um 17.30 Uhr in der Merkurhalle Ottenau beim großen Konzert zu hören sein (Foto: pr). » - Mehr

Rastatt

Inneneinsichten in Depression Rastatt (red) - "Mal gut, mehr schlecht - sensible Einsichten in die Innenwelt der Depression" lautet der Titel eines Fachvortrags am Mittwochabend in Rastatt. Unter anderem mit Fotografien wird die Gefühlswelt betroffener Menschen verdeutlicht (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - "Mal gut, mehr schlecht - sensible Einsichten in die Innenwelt der Depression" lautet der Titel eines Fachvortrags am Mittwochabend in Rastatt. Unter anderem mit Fotografien wird die Gefühlswelt betroffener Menschen verdeutlicht (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Bühl

Neuer Geschäftsführer Bühl (sre) - Bei der hiesigen Lebenshilfe geht eine Ära zu Ende: Ab dem 1. Oktober leitet Markus Tolksdorf offiziell die Geschicke der Organisation. Er folgt damit nach einer dreimonatigen Übergabezeit auf den scheidenden Geschäftsführer Harald Unser (Foto: sre). » Weitersagen (sre) - Bei der hiesigen Lebenshilfe geht eine Ära zu Ende: Ab dem 1. Oktober leitet Markus Tolksdorf offiziell die Geschicke der Organisation. Er folgt damit nach einer dreimonatigen Übergabezeit auf den scheidenden Geschäftsführer Harald Unser (Foto: sre). » - Mehr