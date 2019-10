Dank für schöne Wanderungen Murgtal (red) - Bei angenehmer Temperatur, aber stürmischem Wind feierten am Sonntagmorgen viele Wanderfreunde des Bezirks Hornisgrinde im Schwarzwaldverein die Bergmesse auf dem Mehliskopf mit Pfarrer Edwin Höll. Musikalisch mitgestaltet wurde der Gottesdienst von den Alphornbläsern Bühlertal. Bestens vorbereitet war der ebene Platz auf dem Berggipfel mit einer Mikrofonanlage von den Mitgliedern des Schwarzwaldvereins Hornisgrinde. Trotz des kräftigen Rauschens der Bäume kamen die Texte gut bei den Mitfeiernden an, die sich vor und nach dem Gottesdienst mit Getränken und einem Imbiss stärken konnten, den die Mitglieder der Ortsgruppe anboten. In den Liedern und Fürbitten wurde fast am Ende des Wanderjahres Dank gesagt für schöne Stunden bei zahlreichen Wanderungen in guter Gemeinschaft. In seiner Ansprache ging Pfarrer Höll auf das Evangelium von den Emmausjüngern ein, die ohne Vertrauen Jerusalem verließen. Auf unserem (Lebens)weg müssten auch wir immer wieder neues Vertrauen fassen, damit er gelinge. Am Ende des Gottesdienstes dankte Jürgen Höll vom Bezirk Hornisgrinde im Schwarzwaldverein Pfarrer Edwin Höll für die Feier der Bergmesse, den Alphornbläsern für ihre musikalische Mitwirkung, den Mitgliedern der Ortsgruppe für die gute Vorbereitung und dem Roten Kreuz für die Bereitschaft. Die Kollekte für Pater Mathias in Indien brachte in diesem Jahr 745 Euro ein. Mit dem Segen des Pfarrers wurden die Wan derer wieder auf den Heimweg talwärts entlassen.

