Wachrüttler vorhanden, Taktgeber gesucht

Stuttgart

"Anstisemitismus ist angekommen" Stuttgart (bjhw) - Nach dem Tätigkeitsbericht des Antisemitismus-Beauftragten im Land hat Ministerpräsident Kretschmann (Foto: dpa) konstatiert: "Wir erleben eine Enthemmung der politischen Debatte, die Verrohung der Sprache, Beleidigungen und Diskriminierungen übelster Art bis hin zu offener Hetze." » Weitersagen (bjhw) - Nach dem Tätigkeitsbericht des Antisemitismus-Beauftragten im Land hat Ministerpräsident Kretschmann (Foto: dpa) konstatiert: "Wir erleben eine Enthemmung der politischen Debatte, die Verrohung der Sprache, Beleidigungen und Diskriminierungen übelster Art bis hin zu offener Hetze." » - Mehr

Stuttgart

Kompromiss in Sicht Stuttgart (bjhw) - Die Initiatoren des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" wollen vorerst nicht weiter für ihren Gesetzentwurf werben. Man gehe auf das Dialogangebot der Landesregierung ein und wolle sich auf einen Kompromiss einigen, teilte der Trägerkreis am Dienstagabend mit (Foto: dpa). » Weitersagen (bjhw) - Die Initiatoren des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" wollen vorerst nicht weiter für ihren Gesetzentwurf werben. Man gehe auf das Dialogangebot der Landesregierung ein und wolle sich auf einen Kompromiss einigen, teilte der Trägerkreis am Dienstagabend mit (Foto: dpa). » - Mehr