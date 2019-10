Viele kleine Spatenstiche

Stuttgart

Stuttgart

Bewölkt und teilweise Regen Stuttgart (lsw) - Wolken und Regen im Norden, Sonnenschein im Süden Baden-Württembergs: Das Wetter zeigt sich in den nächsten Tagen zweigeteilt. Der Nordteil des Landes kommt dabei grundsätzlich schlechter weg: Hier wird es bewölkter und regnerischer als im Süden (Symbolfoto: dpa).

Gaggenau

Gaggenau

Ruhe, Geduld, Gelassenheit Gaggenau (cv) - Nahezu 40 Jahre Mitglied des Sulzbacher Ortschaftsrats und 15 Jahre Ortsvorsteher - Artur Haitz kann auf ein beachtliches kommunalpolitisches Engagement zurückblicken. Nun hat er mehr Zeit für die Kirchenmusi und seine Enkelkinder (Foto: Vugrin).

Stuttgart

Stuttgart

Es wird noch einmal sommerlich Stuttgart (lsw) - Sommerliche Temperaturen kehren zum Sonntag noch einmal in den Südwesten zurück. 26 Grad bei Stuttgart, bis zu 27 Grad am Rhein und bei Freiburg und auch im Bergland um die 20 Grad - der Sonntag wird für diese Jahreszeit ungewöhnlich warm (Symbolfoto: dpa).

Stuttgart

Stuttgart

Spätsommer in Mittelbaden Stuttgart (lsw) - Mittelbaden steht wie der gesamten Südhälfte Deutschlands am Wochenende wunderschöner und warmer Spätsommer bevor. Am Samstag und Sonntag soll die Sonne weitgehend ungetrübt vom Himmel strahlen und die Temperatur auf bis zu 26 Grand steigen (Foto: zei/av).