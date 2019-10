Defizit fällt geringer aus

Gernsbach

Krippenplätze fehlen Gernsbach (stj) - Weil die Stadt den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für unter dreijährige Kinder derzeit nicht erfüllen kann, hat sie mögliche Lösungsansätze überprüft. Einer davon soll zeitnah umgesetzt werden: Der Umbau des städtischen Wohnhauses Jahnstraße 7 (Foto: av). » Weitersagen (stj) - Weil die Stadt den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für unter dreijährige Kinder derzeit nicht erfüllen kann, hat sie mögliche Lösungsansätze überprüft. Einer davon soll zeitnah umgesetzt werden: Der Umbau des städtischen Wohnhauses Jahnstraße 7 (Foto: av). » - Mehr

Rastatt

Rastatt legt mit Fahrradverleih los Rastatt (red/ema) - Die Große Kreisstadt behebt ein Defizit in ihrer Infrastruktur und bietet nun zusammen mit dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) einen Fahrradverleih in der Barockstadt an. An fünf Standorten stehen insgesamt 30 Fahrräder zur Verfügung (Foto: pr). » Weitersagen (red/ema) - Die Große Kreisstadt behebt ein Defizit in ihrer Infrastruktur und bietet nun zusammen mit dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) einen Fahrradverleih in der Barockstadt an. An fünf Standorten stehen insgesamt 30 Fahrräder zur Verfügung (Foto: pr). » - Mehr

Au am Rhein

Lebensgeschichte einer Waisen Au am Rhein (as) - Vor 50 Jahren wurden Martin Bauer (62) aus Au am Rhein und seine drei Geschwister Vollwaisen: Das Auto der Eltern wurde am Bahnübergang Bietigheim-Muggensturm von einem Zug erfasst. Seine Lebensgeschichte erzählt Bauer nun in einem Buch (Foto: ema). » Weitersagen (as) - Vor 50 Jahren wurden Martin Bauer (62) aus Au am Rhein und seine drei Geschwister Vollwaisen: Das Auto der Eltern wurde am Bahnübergang Bietigheim-Muggensturm von einem Zug erfasst. Seine Lebensgeschichte erzählt Bauer nun in einem Buch (Foto: ema). » - Mehr